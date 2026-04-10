El orden internacional atraviesa una reconfiguración profunda y México participará en este proceso con una postura activa, con el objetivo de contribuir a un sistema más equitativo y orientado a la cooperación y la paz, afirmó el canciller Roberto Velasco al trazar las prioridades de política exterior.

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El secretario de Relaciones Exteriores dirigió un mensaje al personal de la cancillería en Ciudad de México, tras su ratificación en el Senado, donde expuso las líneas de política exterior que guiarán su gestión en un contexto internacional en transformación.

“México nunca ha sido un espectador de los grandes desafíos de su época, y esta no será la excepción”, dijo y añadió que el país cuenta con capacidad, prestigio y condiciones para incidir en la gobernanza global.

El canciller definió como ejes de su agenda la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de cadenas de valor, la atracción de inversiones y la protección de mexicanos en el exterior. También mencionó la necesidad de consolidar el crecimiento económico y reducir desigualdades.

En relación con América del Norte, indicó que México respaldará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como motor de desarrollo. En materia de seguridad, señaló que la cooperación se mantendrá bajo principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y respeto a la Constitución.

El mensaje incluyó la convocatoria a personal diplomático para contribuir desde embajadas y consulados al desarrollo nacional. El canciller anunció la integración de un grupo de embajadores retirados para fortalecer la planeación estratégica de la Secretaría.