En medio de la incertidumbre por la llegada de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que Morena la respaldará, unánimemente. “No vamos a dejar sola a la presidenta en su propuesta de reforma constitucional, pero vamos a respetar todas las expresiones que se tengan”, dijo.

Reconoció que al haberse adelantado la oposición de los aliados del PT y PVEM el tema de complica, pero insistió en que seguirá la negociación para tratar de llegar a consensos con el resto de los partidos.

“Pero, obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados, cada vez se pone más difícil, porque, evidentemente, con sus expresiones adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen”, precisó en entrevista.

Asimismo, dijo que en todo caso este no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral”.

Monreal Ávila precisó que sigue la reforma en la redacción última, y podría llegar en las próximas horas, aunque tampoco hay garantía de sea así y recordó que se aprieta cada vez más el calendario, porque hasta el 31 de mayo es la fecha fatal para hacer cambios legales en materia electoral.

“Y con los compañeros del PT y del Verde, se sigue platicando, no han expresado formalmente una posición. He visto declaraciones de ellos, algunas publicaciones e incluso manifiestos, pero no hemos conversado con el tema concreto en razón de que aún no conocen ellos la redacción concreta de la modificación constitucional”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señaló que Morena no está cerrada a la posibilidad de que haya cambios en el dictamen, pero respetando lo esencial de la propuesta de la presidenta de la República.

“Luego, entonces, nosotros no actuamos como un grupo de sueltos con ideas individualizadas, sino actuamos en razón del interés de la nación, en razón de nuestros principios, y en razón del compromiso histórico que tenemos con nuestro movimiento y con la gente, con la población”, sentenció.

Sobre las observaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a la última redacción de la Comisión Presidencial, precisó que ella propuso reducir la propuesta sólo a los temas que contenía el decálogo por la democracia que ya había presentado hace una semana.

Por separado, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que en el grupo parlamentario de Morena hay unanimidad para respaldar la eventual reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

“En el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados hay unanimidad, todos estamos respaldando la desaparición de la lista nacional del Senado de la República para que vuelva a ser la Cámara que represente al pacto federal, con la representación directa de las entidades federativas, dos por mayoría y uno de la primera minoría“, señaló.

“Es una iniciativa de reformas constitucionales circunscrita únicamente al tema electoral, tanto a la elección de senadoras y senadores para garantizar que la Cámara alta tenga la representación de los estados, con los dos de mayoría y uno de minoría y las cuatro vías que se proponen para la elección de la Cámara de las y los diputados”, reiteró.