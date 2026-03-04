Dijo que Morena buscará acuerdos con el PT y el Verde ante diferencias por prerrogativas y plurinominales

Morena respaldará la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y trabajará para mantener la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ante las diferencias que han surgido en torno a la propuesta, afirmó el senador Gerardo Fernández Noroña.

El legislador sostuvo que apoyarán la iniciativa presidencial y que harán lo posible para que el PT y el Verde acompañen la reforma. Señaló que el objetivo es preservar la unidad, mantener el gobierno y continuar con el camino legislativo que ha permitido aprobar 22 reformas constitucionales con el respaldo de los aliados.

Reconoció que existen dos temas que han generado preocupación entre el PT y el Verde: las prerrogativas y el mecanismo de elección de diputados plurinominales.

Sobre las prerrogativas, afirmó que la reducción responde a una demanda ciudadana y que todos deben ser sensibles a ese reclamo. Indicó que hay distintas posturas sobre cómo aplicar la disminución y si debe ser igual para todos los partidos, lo que forma parte de la discusión.

En cuanto a los diputados plurinominales, explicó en entrevista que se ha avanzado en que 100 de ellos hagan campaña en distritos y se asignen por porcentaje de votación, sin embargo, persiste el debate respecto a los otros 100 que contenderían en circunscripciones más amplias, lo que, según algunos, implicaría mayores costos.

Fernández Noroña aseguró que Morena votará a favor de la iniciativa y subrayó que la primera unidad es la interna, por lo que reconoció que el reto es lograr que los aliados, quienes tienen razones y preocupaciones, se sumen a la propuesta.

Indicó que el coordinador Ignacio Mier llamó a privilegiar la unidad, la inclusión y la valoración de la importancia de los partidos aliados, y sostuvo que no deben ser maltratados en el debate interno.

Señaló que el Partido Verde emitió un comunicado para aclarar que diversas opiniones expresadas por legisladores son posturas personales y que su dirigencia nacional aún no fija una posición definitiva. En tanto, el PT manifestó disposición al diálogo.

Explicó que el documento de la reforma continúa afinándose y que aún no se define en qué Cámara iniciará su discusión. Precisó que temas como la revocación de mandato y la elección del Poder Judicial no estarán incluidos en esta iniciativa y se abordarán por separado.

Fernández Noroña afirmó que el objetivo es llegar unidos a 2027 y expresó su expectativa de que se alcancen los acuerdos necesarios para que la reforma avance con el respaldo de toda la coalición.