Senadores afirmaron que cada quien responderá por sus actos ante acusaciones de Estados Unidos; confirmaron que Enrique Inzunza asistió a reuniones internas sin que se abordara el tema.

Senadores de Morena advirtieron que no habrá una defensa automática ante los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico que involucran al senador Enrique Inzunza Cázarez y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y sostuvieron que cada uno deberá responder por sus propios actos conforme avancen las investigaciones, al tiempo que informaron que el Senado realizará el análisis correspondiente y que se trata de un caso de atención institucional.

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El senador Saúl Monreal Ávila afirmó que no se protegerá a ningún funcionario en caso de que existan pruebas. “Nunca, nunca, porque lo ha dicho nuestra presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro país. Todo se está castigando. A todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar”, señaló.

Indicó que las acusaciones deben sustentarse con elementos verificables antes de cualquier decisión y subrayó que tanto Enrique Inzunza Cázarez como Rubén Rocha Moya deberán fijar su postura. “Cada quien tendrá que responder por sus propios hechos” y “tienen que aclarar y tienen que dar sus argumentos también. Los dos”, expresó.

Monreal Ávila también cuestionó el procedimiento de las autoridades estadounidenses y planteó que debe existir coordinación con el gobierno mexicano antes de hacer públicos este tipo de señalamientos. Señaló que lo ideal es que se compartan previamente las pruebas y se actúe de manera conjunta entre ambos países.

Asimismo, confirmó que Inzunza Cázarez estuvo presente en la reunión previa del grupo parlamentario. “Sí, estuvo ahí con nosotros, ahí estuvo. Eso fue a las 11 de la mañana, la previa”, dijo, y precisó que el tema no fue abordado en ese encuentro.

Por su parte, el senador Manuel Ladrón de Guevara advirtió que este tipo de acciones deben analizarse con atención, al considerar que pueden implicar intervenciones que vulneren la soberanía nacional y confirmó también que el legislador sinaloense participó en la reunión plenaria, aunque aseguró que los señalamientos no fueron discutidos. “Sí, sí, sí, claro. No, no, no, el tema no. Yo lo acabo de ver en los medios”, declaró, y agregó que el Senado iniciará el análisis correspondiente.

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En tanto, el senador Higinio Martínez Miranda sostuvo que no corresponde a los legisladores determinar culpabilidades y llamó a esperar el desarrollo de las investigaciones. “Yo no encuentro culpabilidad. Los que determinan si hay una culpabilidad es un juez“, afirmó.

No obstante, señaló que existe una obligación moral de solidaridad hacia compañeros señalados, aunque insistió en que serán las autoridades quienes determinen responsabilidades. También confirmó la presencia de Inzunza Cázarez en la plenaria. “Sí, estuvimos en la plenaria”, indicó, al señalar que no hubo comentarios sobre el tema durante ese encuentro.

Martínez Miranda subrayó que se trata de un caso delicado y que, en ese contexto, “cada quien debe asumir su responsabilidad“, mientras que el tiempo y las autoridades definirán el curso del proceso.

Los legisladores coincidieron en que será necesario esperar la presentación de pruebas, el desarrollo de las investigaciones y las resoluciones de las autoridades competentes antes de fijar una postura definitiva.