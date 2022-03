Morena en Tamaulipas expulsa a cuatro diputadas; acusa al PAN de sobornarlas

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- Estamos ante una emboscada a la integridad política del Congreso de parte del gobernador, Cabeza de Vaca, que tiene miedo y ve cerca el desafuero, afirmaron el delegado especial y el líder de la bancada de Morena, Ernesto Palacios y Armando Zertuche, respectivamente.

En conferencia de prensa donde estuvieron acompañados de los legisladores y dirigentes morenistas, Palacios y Zertuche, salieron a fijar su posición, luego que la bancada del PAN, con el apoyo de 4 diputadas de Morena quitaron el control político a su partido en el Congreso de Tamaulipas.

“Como todos ustedes han sido testigos, estamos en presencia de una emboscada a la integridad política. Como bien lo ha dicho el Delegado, la situación que hoy enfrentamos tiene una causa clara y precisa: El gobernador tiene miedo. Sabe que su desafuero esta? cerca, y que es un proceso irreversible”, expresó Armando Zertuche Zuani.

“Lo que hoy vivimos es un abuso de poder, y del uso indebido de su posición como gobernador. Queriendo controlar el Congreso, más allá? de los votos, violentando claramente la decisión de las y los Tamaulipecos”,puntualizó el líder de la bancada morenista.

Sobre las 4 diputadas morenistas que apoyaron al PAN y arrebatar la Junta de Coordinación Política que está en manos de La 4T, Ernesto Palacios, afirmó que ya están fuera del partido.

“Desde el día de ayer, ya no forman parte de Morena; dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios de NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR. Su conducta es totalmente incongruente con lo que significa la 4T”, sentenció.

El diputado de Morena, Armando Zertuche, aseguró que la ideología y principios de la 4T en el Congreso local sigue más fuerte que nunca y con la convicción de consolidar la transformación de Tamaulipas.

“Hoy quienes estamos aquí? presentes, nos mantenemos firmes a los principios de la 4T, y los seguiremos defendiendo siempre… nuestro presidente lo ha dicho y nosotros lo reafirmamos, son tiempos de definiciones, o se está? con la transformación o se es parte de la mafia del poder y se está? contra ella”.

El delegado Ernesto Palacios, añadió que las tendencias, mediciones y sondeos realizados por propios y extraños coinciden en un solo resultado y en el cual es clara ventaja de este partido en la entidad por encima de la alianza respaldada por las instituciones y el gobierno estatal.

“Como lo presentan todas las mediciones públicas, nuestro partido permanece sólido y unido, con una clara ventaja por parte de nuestro pre Candidato”, aseguró.