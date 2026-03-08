El Consejo Nacional del partido respaldó la estrategia de seguridad del gobierno federal y afirmó que México no acepta amenazas ni tutelajes extranjeros para atender problemas compartidos

El Consejo Nacional de Morena rechazó de manera categórica las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y responsabilizó a las organizaciones criminales mexicanas de gran parte del derramamiento de sangre y el caos en el hemisferio. Ante ello, el órgano partidista expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“En Morena cerramos filas con la presidenta Sheinbaum: frente a la provocación, unidad nacional; frente al insulto, dignidad soberana; y frente a la amenaza, la fuerza de un pueblo libre“.

Durante la séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional del partido, los consejeros aprobaron un pronunciamiento en el que señalaron que México es una nación soberana que no acepta amenazas ni tutelajes extranjeros en la solución de problemas compartidos.

“El Consejo Nacional de Morena rechaza de manera categórica las declaraciones del presidente Donald Trump. México es una nación soberana que no acepta amenazas ni tutelajes extranjeros en la solución de problemas que son comunes y requieren la cooperación entre las naciones“, señala el posicionamiento aprobado por el órgano partidista.

En el documento, Morena reiteró su respaldo a la titular del Ejecutivo federal y a la autodeterminación del país para definir su política de seguridad.

“Reiteramos nuestro respaldo total y absoluto a nuestra presidenta y a la autodeterminación de México para definir su propia estrategia de seguridad. Una estrategia que está dando buenos resultados, priorizando la atención a las causas y la construcción de la paz, sin subordinarse a intereses externos”, indica el texto.

Asimismo, el Consejo Nacional sostuvo que, con el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado mexicano avanza en el debilitamiento de las organizaciones criminales.

“Con esta estrategia y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado mexicano está debilitando a las organizaciones criminales y cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo de México“.

El documento también subraya que desafíos compartidos, como el tráfico de armas y el consumo de drogas, requieren cooperación entre naciones.

“Recordamos que la solución a los desafíos compartidos, como el tráfico de armas y el consumo de drogas, requiere de una cooperación global y bilateral“, añade el posicionamiento aprobado por el Consejo Nacional de Morena.