Murillo se inculpó y no se persigue a EPN y Cienfuegos: AMLO

Jesús Murillo Karam se inculpó de las irregularidades en la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, dijo que el Ministerio Público no persigue al expresidente Enrique Peña Nieto, ni a quien fuera su Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Sin embargo, expuso: “si salen denuncias contra el expresidente. ¡Adelante! Hoy debe quedar claro que el corrupto en México es mal visto.

El presidente dijo que el Poder Judicial decidirá si Enrique Peña Nieto es responsable, pero lo que también debe quedar claro es que las investigaciones y la búsqueda no se han detenido.

Contra Jesús Murillo Karam no tengo nada en lo personal, lamento mucho lo que pasa, “pero esas injusticias no pueden quedar impunes”, estableció.

Explicó que “el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña Nieto pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes. Y también militares”.

Destacó que “hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así. (…) por eso la instrucción fue vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad”, dijo.

Pidió se analice la investigación en dos momentos; uno, el que tiene que ver con la desaparición, “el lamentable sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores que ya se tiene en el informe; una versión de lo sucedido esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron.

Y, el segundo momento, el rol que jugaron las autoridades, la forma en cómo se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos y deformar la verdad a partir de tortura y fabricación de pruebas.

En el caso de Murillo Karam, independientemente de las declaraciones, él mismo se inculpa, al asumir la responsabilidad absoluta de las investigaciones por instrucción presidencial.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Presidente presentó un fragmento del informe del fiscal Gertz Manero en donde señala que el Ejecutivo federal intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano y se trató de adjudicar la responsabilidad a las autoridades y policías municipales.

“Estamos preparando un equipo de investigación. Seremos los responsables directos de la investigación”, destacó el Presidente del propio dicho de Murillo Karam.

Agregó que existen las pruebas de que los jóvenes fueron entregados a uno de los cárteles que se disputaban la zona.

Añadió que México insiste en la repatriación de Tomas Zerón de Lucio quien se encuentra en Israel y es pieza fundaméntela en la fabricación de pruebas y deformación de las investigaciones.

Afirmó que no se puede de ninguna manera justificar, bajo ninguna circunstancia que los jóvenes eran revoltosos, que estaban involucrados en delitos y toda la ‘retacería’ de argumentos que hasta son ofensivos, no se puede actuar de esa manera.

Tampoco se puede decir que se actuó así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas.

El jefe del Ejecutivo indicó que el gobierno federal, no se tardó mucho en librar las órdenes de aprehensión, pues se hizo una investigación minuciosa.

Estableció que no hubo injerencia de nadie y mucho menos del Presidente elaboraron la lista de los que son considerados responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes como de las investigaciones.