Muy pronto la verdad sobre Ayotzinapa: AMLO

POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que “muy pronto” se conocerá la verdad de lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa y porque las autoridades mintieron para construir una versión que no corresponde a lo que sucedió.

“Ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que, se considera, sucedió realmente y quienes son los responsables. Vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto”, garantizó.

En su conferencia matutina expresó que era necesario un cambio de gobierno para conocer la verdad, pues si se hubiera continuado era seguro el “carpetazo”.

“Esto no les gusta a nuestros adversarios, si no hubiésemos ganado, si el pueblo no hubiese votado por el cambio, ya hubiesen cerrado el caso, carpetazo, pero como la gente votó por una transformación, ahora este caso y otros se van a aclarar”, prometió.

De igual forma, expuso que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una investigación abierta y pronto se dará a conocer lo sucedido.

“Es una investigación en curso que va a tener resultados, ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que, se considera, sucedió realmente y quienes son los responsables. Vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto”, agregó.

Para llegar a ello, reconoció que ha enfrentado varios obstáculos, pero hay absoluta para llegar al fondo del caso.

Recordó que fue necesario analizar las líneas de investigación se toman en cuenta los móviles, los involucrados y las razones por las que mintieron para construir una versión que no corresponde a lo que sucedió.

Pese a todo ello, expresó que lo más importante es saber dónde están los jóvenes.

“Vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos, no se va a ocultar nada. Lo más pronto posible, estamos avanzando, avanzando bien y se tienen bastantes elementos, pero falta.

Indicó que cumplirá con el compromiso de aclarar que ocurrió, pues él ofreció esto y los compromisos se cumplen.