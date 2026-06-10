Hacienda descarta recursos para atender principal demanda de la CNTE

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, cerró la puerta a una eventual ampliación presupuestal para atender una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al asegurar que esa posibilidad no está contemplada ni en el presupuesto de este año ni en la programación financiera de los siguientes ejercicios.

Durante la conferencia de la consejera jurídica sobre infodemia, el secretario de Hacienda fue consultado sobre las demandas del magisterio disidente y la viabilidad de derogar la reforma del ISSSTE de 2007, una de las banderas centrales de la CNTE en sus negociaciones con el gobierno federal.

La respuesta dejó claro que, por ahora, no existe margen financiero para avanzar en esa ruta. El funcionario sostuvo que los costos asociados a esa propuesta corresponden a las magnitudes que el propio gobierno ha expuesto previamente.

La declaración llega en medio de la presión que mantiene la CNTE en las calles y mientras continúan las mesas de diálogo encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.





Hacienda defiende cálculos del gobierno

El pronunciamiento también responde a las críticas de dirigentes magisteriales que han puesto en duda las cifras difundidas por el gobierno sobre el impacto fiscal que tendría revertir la reforma de pensiones.

Sobre ese punto, el funcionario defendió la transparencia de las finanzas públicas y sostuvo que cualquier persona puede revisar el presupuesto federal para dimensionar el alcance de una medida de esa naturaleza.

Aunque evitó entrar en una confrontación directa con la Coordinadora, el mensaje refuerza la posición que ha sostenido el gobierno en las últimas semanas: las demandas centrales del movimiento tienen implicaciones financieras que hoy no forman parte de la planeación presupuestal.

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La respuesta del gobierno a la CNTE es contundente.



El secretario de Hacienda, @Hacienda_Mexico, Edgar Amador, advirtió que eliminar la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE implicaría un costo que pondría en riesgo las finanzas públicas del país.



Respaldó los datos... pic.twitter.com/RRIwyuFVJx — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) June 11, 2026

Choque abierto entre negociación y recursos

El planteamiento revela uno de los principales obstáculos de la negociación. Mientras la CNTE mantiene la presión para conseguir cambios estructurales en el sistema de pensiones y prestaciones, Hacienda advierte que cualquier modificación requeriría una revisión de gran escala sobre las finanzas públicas.

La postura también muestra los límites del margen de maniobra del gobierno. Aunque la administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido abiertas las conversaciones con el magisterio, la discusión ya no se concentra únicamente en la voluntad política, sino en la capacidad financiera para absorber compromisos de largo plazo.

Por ahora, el mensaje de Hacienda apunta a que las demandas más costosas de la Coordinadora seguirán enfrentando un muro presupuestal, incluso mientras continúan las negociaciones.

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