Impulsa Sheinbaum inversión mixta y defiende proyecto Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proyecto Olinia y sostuvo que México puede desarrollar capacidades tecnológicas propias sin replicar los modelos tradicionales de la industria automotriz. Durante su conferencia matutina, afirmó que el vehículo eléctrico busca atender a millones de personas que actualmente no encuentran opciones accesibles en el mercado.

La respuesta surgió luego de que se cuestionara si México puede aspirar a una estrategia de soberanía automotriz similar a la impulsada por países como China. Roberto Capuano, coordinador del proyecto, explicó que Olinia no pretende competir directamente con los automóviles convencionales, sino crear una nueva categoría de movilidad.

Según Capuano, el vehículo fue diseñado para las condiciones específicas del país y se ubica entre una motocicleta y un automóvil. Lo definió como un modelo de "mínimovilidad", clasificado técnicamente como un vehículo eléctrico de baja y media velocidad, con requerimientos distintos a los de un automóvil destinado a circular en carreteras.

CAPUANO.

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano señaló que el vehículo es un modelo de "minimovilidad". Foto: Cuartoscuro

La meta es tener su propia plataforma industrial

El funcionario sostuvo que el proyecto también busca demostrar que la ciencia, la ingeniería y la innovación mexicanas pueden desarrollar productos tecnológicos propios. Argumentó que la participación del Estado en sectores estratégicos tiene antecedentes en distintas economías, desde Alemania hasta Estados Unidos.

El proyecto Olinia avanza hacia la construcción de su plataforma industrial con una meta de producción de 50 mil vehículos eléctricos al año. Capuano estimó que las primeras unidades saldrán al mercado en 2027, cuando esperan fabricar alrededor de 10 mil vehículos durante los primeros seis meses de operación y posteriormente aumentar el ritmo de producción hasta alcanzar su capacidad proyectada.

La empresa también trabaja en la definición de su esquema comercial y de servicio postventa mediante un modelo de participación mixta entre el gobierno y la iniciativa privada.

Sheinbaum apuesta por obras e inversión mixta

En materia económica, Sheinbaum aseguró que la segunda mitad del año estará marcada por un incremento de la inversión pública y de los proyectos de inversión mixta, una modalidad que el gobierno impulsa para financiar infraestructura sin transferir concesiones completas a empresas privadas.

La mandataria criticó los esquemas de asociaciones público-privadas utilizados durante gobiernos anteriores. Afirmó que varios contratos terminaron con costos excesivos para el Estado debido a sobreprecios, tasas elevadas y actos de corrupción.

INVERSIÓN MIXTA.

Sheinbaum adelantó que el gobierno licitará proyectos de generación eléctrica equivalentes a 8 mil megawatts. Foto: Cuartoscuro

Frente a ese modelo, explicó que la inversión mixta permite que el sector privado participe en el financiamiento de proyectos mientras el Estado mantiene el control estratégico de la infraestructura. Citó como ejemplos obras aeroportuarias y carreteras actualmente en construcción.

Energía y crecimiento económico

Sheinbaum adelantó que el gobierno licitará proyectos de generación eléctrica equivalentes a 8 mil megawatts, una capacidad que calificó como histórica. Señaló que parte de estas inversiones estará vinculada con fuentes renovables y con el esquema que reserva a la Comisión Federal de Electricidad 54 por ciento de la generación nacional.

La presidenta sostuvo que estas inversiones comenzarán a reflejarse entre julio y diciembre mediante nuevas obras, contratación de personal y actividad económica asociada a infraestructura, transporte y energía.

Hoy presentamos Olinia, el auto eléctrico creado por jóvenes mexicanas y mexicanos. pic.twitter.com/IkexSRtTDY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 7, 2026

Ante empresarios de parques industriales que han advertido sobre la necesidad de acelerar inversiones para aprovechar la relocalización de cadenas productivas en Norteamérica, Sheinbaum respondió que el gobierno ya está ampliando la infraestructura energética y logística necesaria para atraer nuevas inversiones.

La mandataria insistió en que el objetivo no es únicamente elevar el Producto Interno Bruto, sino garantizar que la riqueza generada se distribuya entre trabajadores y regiones del país. "Nos interesa que haya crecimiento, pero también distribución de la riqueza", afirmó.