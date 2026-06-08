Sheinbaum defiende avances para maestros y pide a CNTE levantar plantón

El gobierno de Claudia Sheinbaum salió a defender su relación con el magisterio en medio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y aseguró que los docentes han registrado avances salariales, laborales y pensionarios desde el inicio de la Cuarta Transformación.

La presidenta Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo con la CNTE y reiteró que la atención a las demandas del magisterio se dará por la vía de los acuerdos y no mediante la confrontación.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que la transformación educativa comenzó con la eliminación de la reforma impulsada en 2013, que vinculaba la permanencia de los maestros a evaluaciones obligatorias. Según el funcionario, ese cambio permitió recuperar derechos laborales y otorgar autonomía profesional a los docentes.

El mensaje tuvo un objetivo político claro: responder a las demandas de la CNTE sin romper la negociación. Mientras el magisterio mantiene presión en las calles, el gobierno busca demostrar que ya existen beneficios concretos y que las mesas de diálogo siguen abiertas.

MESAS DE DIÁLOGO.

El Secretario de Educación, Mario Delgado expuso los avances en materia magisterial como respuesta a demandas de la CNTE. Foto: Youtube @Gobierno de México

Salarios, plazas y pensiones

Delgado destacó que el salario promedio de los maestros pasó de 11 mil 952 pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a 17 mil 635 pesos con Andrés Manuel López Obrador. Añadió que los incrementos otorgados por Sheinbaum permitirán alcanzar un promedio de 20 mil 351 pesos en 2026.

También informó que entre 2018 y 2026 se han basificado más de un millón 200 mil docentes, una medida que, afirmó, otorgó certeza laboral a trabajadores que durante años permanecieron en esquemas temporales.

En materia de pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, defendió las reformas impulsadas por los gobiernos de la transformación para contrarrestar los efectos de la reforma de 2007.

Explicó que la reducción de comisiones en las Afores y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar buscan evitar que los trabajadores se retiren con ingresos muy inferiores a los que percibían en activo.

Batres reconoció que el gobierno no puede eliminar de inmediato el sistema de cuentas individuales, pero planteó fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública para ampliar la participación del Estado en la administración de las pensiones.

PENSIONISSSTE.

Batres reconoció que el gobierno no puede eliminar de inmediato el sistema de cuentas individuales. Foto: Youtube @Gobierno de México

USICAMM y negociación con la CNTE

Otro de los compromisos que el gobierno colocó sobre la mesa es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales exigencias del magisterio disidente.

Delgado informó que durante agosto se abrirá una consulta nacional para que los docentes participen en el diseño de una nueva propuesta. La intención es que la iniciativa quede lista para ser enviada al Congreso durante el siguiente periodo legislativo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que se han desarrollado más de 50 reuniones con organizaciones magisteriales y que las mesas de trabajo continúan activas. También afirmó que varias demandas ya encontraron solución y otras permanecen en análisis.

El llamado para terminar el plantón

Rodríguez hizo un llamado a que las protestas se desarrollen sin afectar a terceros y pidió considerar el impacto que los bloqueos generan sobre comerciantes, trabajadores y habitantes del Centro Histórico.

La administración federal también destacó inversiones en salud, educación e infraestructura en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entidades donde se concentra buena parte de la fuerza de la CNTE. Solo en Oaxaca, según las cifras presentadas, los apoyos federales suman más de 23 mil millones de pesos.

La presidenta respaldó las acciones presentadas por su gabinete en materia salarial, laboral y pensionaria, y afirmó que la prioridad es construir soluciones viables para los maestros sin comprometer la estabilidad financiera del Estado, al tiempo que llamó a concluir el plantón y garantizar el cierre del ciclo escolar para millones de estudiantes.