Afectaciones por bloqueos de la CNTE ya ascienden a unos 260 mdp: Concanaco-Servytur

Las afectaciones económicas por bloqueos y movilizaciones de los maestros de la CNTE podrían ubicarse ya entre 200 y 260 millones de pesos diarios en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, aseveró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Al mismo tiempo, indicó que el daño también impacta en la imagen del país, la confianza de consumidores y viajeros, así como a miles de negocios familiares que viven del comercio, los servicios y el turismo, por lo que urge a las autoridades de todos los niveles, a establecer una nueva cultura de manifestación.

Ello, dijo, porque del primer informe de Gobierno de la Ciudad de México 2024-2025 se desprende que en ese periodo se atendieron dos mil 761 movilizaciones sociales en las 16 alcaldías.

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México pierde millones de pesos por bloqueos de la CNTE

El organismo confederado sostuvo que ello "es una muestra de un fenómeno que se ha extendido en el territorio nacional y confirma dicha urgencia". Llamado a una nueva cultura de manifestación y diálogo.

Por eso, la Confederación sostuvo que este contexto obliga a pasar de la administración de conflictos a la construcción de una nueva cultura cívica: "manifestarse sí, pero sin destruir; exigir sí, pero sin bloquear".

"Dialogar sí, pero sin afectar a quienes viven de su trabajo diario. El derecho de unos no puede estar por encima del derecho de todos", indicó.

Octavio de la Torre, presidente del organismo confederado, sostuvo que México necesita abrir una conversación de fondo sobre una nueva cultura de manifestación.

El derecho a expresarse, reunirse y protestar de manera pacífica es legítimo y debe respetarse; pero no puede ejercerse mediante bloqueos permanentes, daño al patrimonio público o privado, afectación a servicios esenciales, presión sobre terceros o impedimento para que otras personas trabajen, estudien, circulen y vivan de su esfuerzo.

"Confiamos en el diálogo y en la capacidad de las instituciones para encontrar una solución. Pero también pedimos empatía. Detrás de cada cortina que no se abre, de cada mesa vacía, de cada entrega detenida, de cada trámite cancelado y de cada turista que no llega hay familias y negocios afectados que viven al día", dijo de la Torre.

#ElFinancieroTV | El plantón de la CNTE en la CDMX está provocando una pérdida económica de 200 y 260 millones de pesos diarios, informó Octavio de la Torre (@octaviodlatorre), presidente de la @CONCANACO.

: @SofiaVillalobos pic.twitter.com/YhYVVkKAUD — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) June 6, 2026

Observó que los negocios familiares no salen a manifestarse no porque no tengan causas o preocupaciones, sino porque todos los días resisten.

Para una tienda, un restaurante, una fonda, un hotel, una estética, una papelería, una agencia de viajes o un pequeño comercio, "la disyuntiva diaria es clara: colocar inventario, vender y cobrar, o cerrar y perder ingresos.

"No se tiene tiempo de protestar porque están sosteniendo empleos, pagando nóminas, cumpliendo obligaciones y cuidando el patrimonio que construyeron durante años", señaló el dirigente del sector terciario del país.

La Concanaco-Servytur señaló que en Ciudad de México, el plantón instalado en el corredor del Centro Histórico y el Zócalo genera pérdidas estimadas de entre 70 y 100 millones de pesos diarios, con afectaciones directas a unos 4 mil 500 establecimientos.

A ello se suman impactos en Oaxaca, donde se estiman pérdidas de entre 20 y 30 millones de pesos diarios; Guerrero, con alrededor de 10 millones diarios; Chiapas, con alrededor de 15 millones diarios; y Michoacán, con cerca de 10 millones de pesos al día.

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