Nadal, eliminado del Abierto de EU tras perder con Tiafoe

EFE

Foto: EFE

Nueva York.- Con un tenis muy intenso, de gran energía y sin prácticamente fisuras, el estadounidense Frances Tiafoe venció este lunes al español Rafael Nadal, que se despidió en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras caer por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en tres horas y 34 minutos.

Nadal se había acostumbrado a las remontadas en este torneo, pero en esta ocasión no funcionó la épica en un partido cerrado, de contadas opciones de romper el saque y en el que su rival se mostró más afilado en los momentos clave.

It was great to have @RafaelNadal back in New York this year.#USOpen pic.twitter.com/MNhZHRPp6J

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022