No gusta a AMLO exhibida al Bronco

En Palacio Nacional no cayó nada bien que el gobernador de Nuevo León, Samuel García haya exhibido al ex gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo sorprendido porque se enteró del caso cuando ya había sido detenido.

Que no le gustaron las fotos donde exhiben al ex gobernador porque mancha su dignidad de las personas. Vaya no se vale.

No dejó pasar que la detención del ex gobernador no fue tiene nada que ver con el gobierno federal, que es un asunto del estado de Nuevo León.

López Obrador sabe que no fue la mejor opción la detención y ahora encarcelamiento del gobernador, en consecuencia que se tiene que informar bien sobre las causas.

Desde luego que exhibir a si al Bronco, sin duda es un trofeo que el gobernador Samuel García anda presumiendo, independientemente si sale en libertad para enfrentar su proceso.

El Presidente no gustó nada esa postura de exhibir al Bronco, por ello recomendó que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, y ahí sin duda es más que claro que se da por venganza en un pleito que le comentaba ayer del gober con el ex gober.

López Obrador pidió incluso que no se puede fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad, por eso puntualizó que es muy importante que se informe cuáles fueron los motivos.

Le adelantó que los motivos de Samuel García para encarcelar al Bronco, fue sin duda la venganza, como senador lo denunció y no dejaba de presionar para llevarlo a proceso porque lo acusaba de desviar recursos del erario con funcionarios y más para recabar las firmas que pedían para ser candidato presidencial.

Entonces es muy sencillo responderle al Presidente de los motivos que originaron el encarcelamiento, la venganza y la venganza política. No hay más.

PLEITO A NAVAJA LIMPIA ALITO CONTRA JORGE CARLOS RAMIREZ

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” se le vio afilando la guillotina dirigida a cortar la cabeza del senador Jorge Carlos Ramírez Marín por andar quedando bien el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No le perdona que haya organizado un gran evento, vaya exitoso, al líder de los senadores Ricardo Monreal en la blanca Mérida.

Los priistas no le perdonan que se haya pavoneado con el presidencial Monreal pues para ellos fue una ofensa que no pueden dejar pasar a la ligera. Incluso lo ven con un pie en Morena. Dicen los que saben que quiere ser el candidato del partido del Presidente López Obrador para ir por la gubernatura que administra el PAN con Mauricio Vila, que ese es el fondo y esa es la apuesta.

Bueno, el pleito contra el flamante senador por Yucatán apenas comienza, en el robusto expediente que trae bajo el brazo Don Alito, están las bitácoras de vuelos que realizó Jorge Carlos cuando fue titular de la SEDATU en aviones privados de empresarios a quienes llevaba la consigna de favorecer con los créditos y obras de INFONAVIT.

Desde luego que son acciones con fuerte aroma de corrupción que los priistas ahora le quieren cobrar al yucateco. Traen otros datos que hablaremos en las próximas entregas.

SE REFUERZA IMSS CON 20 NUEVOS CONSEJEROS

El el IMSS de Zoé Robledo están de manteles largos porque ayer se registró la llegada de los 20 nuevos integrantes del Consejo Directivo y que representan lo mejor en investigación, altruismo y capacidad de gestión.

Son personajes que desde sus cargos, tanto de la iniciativa privada como servicio público, han aportado con el IMSS en momentos claves, por eso la importancia de esta nueva integración de consejeros que se celebró en su 18va Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados de la Fundación IMSS A.C.

Que decir de la convocatoria con el secretario d salud, Jorge Alcocer, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el rector de la UNAM, Enrique Graue, el presidente de Banorte, Carlos Hank González y el presidente de la Fundación del IMSS, Alejandro Valenzuela, por citar algunos. Jachavez77@yahoo.com