No me gustó exhibieran a ‘El Bronco’: AMLO

POR URBANO BARRERA

Tras el arresto del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la publicación de su imagen (ficha signalética), pues dijo esto atenta contra la dignidad humana.

“Yo respeto, es un asunto del gobierno de Nuevo León. Lo que no me gustaron fueron las fotos y, ojalá no vuleva a hacerse.

“No he hablado con el gobernador (Samuel Ruiz) es un asunto de Nuevo León, yo respeto su decisión, pero no se debe afectar la dignidad humana”, expresó.

En su conferencia matutina deslindó al gobierno federal del tema y estableció que “no es nada vinculado con el gobierno federal”.

Además pidió se informe bien y a fondo, pues no se debe utilizar la ley para venganzas y tampoco se debe fabricar delitos.

Desde luego, indicó tampoco se debe tolerar la impunidad, por tal se debe informar con precisión los motivos, causas, transparentar todo…

“Como son asuntos importantes se debe informar bien”, pidió.

Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ es imputado de desvio de recursos de erario.

Samul Ruiz siendo senador de la República denunció en 2018 a Jaime Rodríguez y, finalmente, fue aprehendido.