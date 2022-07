‘No quiero restregar a nadie que tengo razón’: Miguel Herrera

GUSTAVO MARES

A pesar de que al comienzo del Torneo de Apertura 2022 el entrenador de los Tigres de la UANL, el pelirrojo Miguel Herrera, fue duramente criticado por la prensa especializada así como por los aficionados, que consideraban que el cuadro regio necesitaba reforzar su defensa con un central de jerarquía, el tiempo le ha dado la razón y desde hace tres jornadas los felinos no reciben un solo gol.

Antes de viajar rumbo a Ciudad Juárez para afrontar la fecha doble del Torneo de Apertura, el ex entrenador de las Aguilas del América, dijo que: “No es que el tiempo me dé la razón, es lo que buscamos en el trabajo. No quiero restregarle a nadie que tengo la razón, no estoy ni cerquita de ser el correcto para decir lo que está pasando, trabajo para demostrar que el equipo está listo. Igor Lichnovsky y el flaco Diego Reyes mantuvieron un gran nivel en estos tres partidos, pero tampoco es para decir que tememos a los mejores centrales de México”, comentó en conferencia.

Es que, más allá de los tres triunfos consecutivos que lo posicionaron entre los tres primeros de la tabla, el ánimo de los aficionados no es el que el cuerpo técnico o los propios jugadores tienen. Después de un par de torneos, la obligación es ganar el campeonato, y los hinchas no van a echar campanas al viento por algunos triunfos, algo que Herrera tiene claro.

“Trataré de que el equipo trabaje lo mejor posible para que deje contento a to- do mundo. Se quejó mucha gente que el equipo era endeble y ya lo solidificamos, sigue yendo al frente, hemos trabajado de defender con los once hombres, atacar así, entonces, el equipo se ve más sólido. Entiendo la exigencia de la gente y trataremos de darle gusto a lo que quieren”, manifestó el entrenador felino.