Inauguran Jardín Flotante Tlalpan; será la primera UTOPÍA flotante de la Ciudad de México

Concebido como un jardín elevado sobre la Línea 2 del Metro, el Jardín Flotante Tlalpan fue presentado este domingo como la primera UTOPÍA flotante de la Ciudad de México.

El corredor peatonal de 1.8 kilómetros que conecta las estaciones Pino Suárez y Chabacano combinará áreas verdes y espacios recreativos con servicios de salud, cultura, deporte, educación y cuidados.

En Ovaciones te contamos todos los detalles de la nueva Utopía en la CDMX.

Foto: @celyarafoto



Clara Brugada inaugura Jardín Flotante

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el proyecto evolucionó hacia un modelo que concentrará actividades y servicios públicos a lo largo de todo el recorrido.

La primera UTOPÍA flotante contará con jornadas de salud preventiva, laboratorios, mastografías, actividades culturales y deportivas, espacios para la atención emocional, programas para personas mayores, acciones dirigidas a niñas, niños y jóvenes, así como módulos de acompañamiento para mujeres en situación de violencia.

También incorporará servicios vinculados al Sistema Público de Cuidados, entre ellos comedor popular, lavandería pública, espacios para la atención de infancias, adultos mayores y personas con discapacidad, además de consultorios para bienestar animal y puntos de venta de productos provenientes del suelo de conservación de la ciudad.

Brugada Molina afirmó que el corredor representa una forma distinta de concebir la infraestructura urbana. Mientras los puentes y segundos pisos se han construido históricamente para la movilidad vehicular, dijo, este espacio fue diseñado para el uso y disfrute de las personas, por lo que lo definió como un "segundo piso para los peatones".

?? Inauguran la Calzada Flotante de Tlalpan



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el corte de listón de la nueva conexión peatonal entre Metro Chabacano y la Calzada Flotante de Tlalpan. Tras la ceremonia, realizó un recorrido por este parque elevado que contará con... pic.twitter.com/6Km4zd1QGL — Ovaciones (@ovaciones) June 7, 2026

Recuperación integral y características del corredor peatonal

La intervención forma parte de la recuperación integral de Calzada de Tlalpan y conecta las estaciones Pino Suárez y Chabacano mediante un recorrido peatonal equipado con áreas de descanso, zonas verdes, iluminación, fuentes, espacios para actividades culturales y accesos directos a distintos puntos de la vialidad.

El proyecto está integrado por siete tramos temáticos inspirados en especies representativas del Valle de México, entre ellas el ajolote, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc.

A través de esculturas, elementos urbanos y señalización temática, el recorrido busca recuperar parte de la identidad ambiental y cultural de la ciudad.

La obra incorporó más de 15 mil metros cuadrados de infraestructura peatonal y de convivencia, así como 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes.

De acuerdo con las autoridades, se plantaron 176 árboles, más de 2 mil arbustos y más de 81 mil plantas, con lo que el corredor se convertirá en uno de los jardines polinizadores más importantes de la capital.

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Foto: @celyarafoto



Además, cuenta con 78 velarias para actividades recreativas, culturales y comunitarias; módulos de descanso; 18 esculturas; nueve fuentes con chorros de agua iluminados; una pantalla monumental para proyecciones de cine y eventos culturales, así como más de 900 elementos de iluminación entre luminarias, bolardos y proyectores.

Uno de los componentes más relevantes del proyecto será su conexión con la futura Universidad de las Artes que se construye en Tlaxcoaque. Uno de los brazos del corredor desembocará directamente en este complejo educativo, permitiendo que estudiantes, docentes y visitantes accedan caminando a través de este nuevo espacio público.

La inauguración del Jardín Flotante forma parte de una intervención más amplia sobre Calzada de Tlalpan que incluye una ciclovía de 34 kilómetros, la rehabilitación de banquetas, mejoras en la Línea 2 del Metro, nueva infraestructura de iluminación y la recuperación de áreas verdes a lo largo de uno de los corredores históricos más importantes de la Ciudad de México.

Horarios del parque flotante de Tlalpan

De acuerdo con el gobierno capitalino, el corredor permanecerá abierto de las 5:00 de la mañana a las 12:00 de la noche y contará con iluminación, videovigilancia y presencia de personal de seguridad.

La administración local busca que el espacio funcione no sólo como un parque elevado, sino como un punto de encuentro para actividades culturales, recreativas y comunitarias en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad.

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