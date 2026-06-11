Lluvia tras la inauguración del Mundial deja caos vial, árboles caídos y más incidentes en la CDMX

La emoción por el arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México se vio acompañada por un cambio drástico en las condiciones climáticas que sorprendió a miles de capitalinos.

Mientras la atención de aficionados nacionales y extranjeros se concentraba en la histórica jornada futbolística, el cielo comenzó a cerrarse sobre diversas zonas de la capital, generando un escenario que puso a prueba la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

En Ovaciones te decimos qué zonas sufrieron caídas de árboles, inundaciones y las alertas que las autoridades capitalinas han emitido.





Fuerte lluvia azota la CDMX

La tarde de este jueves 11 de junio de 2026, la Ciudad de México registró un intenso diluvio que dejó diversas afectaciones en varias alcaldías de la capital.

La fuerte precipitación estuvo acompañada por rachas de viento, actividad eléctrica y condiciones que provocaron complicaciones viales, encharcamientos y caída de árboles.

Autoridades capitalinas mantuvieron activas las alertas meteorológicas ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche. Además, se informó sobre la posibilidad de granizo en algunas zonas de la ciudad.

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse en distintos sectores de la capital, afectando principalmente vialidades importantes y generando retrasos para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Caen árboles

Las lluvias registradas pasadas las 15:00 horas, con una duración superior a los 30 minutos, provocaron la caída de al menos dos árboles en distintos puntos de la Ciudad de México.

A través de la red social X, usuarios reportaron diversos incidentes derivados de las condiciones climáticas. Entre los mensajes difundidos destacan:

"Cae árbol en colonia Industrial alcaldía GAM CALLE LA ESPERANZA" y "Cae árbol en Constituyentes".

Además, un árbol colapsó por la lluvia y el fuerte viento sobre Paseo de la Reforma, provocando la ruptura de unas ventanas en el edificio del IMSS

? Un árbol derribado por la lluvia y el viento atravesó la lateral de Paseo de la Reforma y rompe ventana del IMSShttps://t.co/Eu3oZH7xz8 pic.twitter.com/U4DF1n9PNR — Quadratín México (@QuadratinMexico) June 11, 2026

Asimismo, ciudadanos reportaron otro incidente dentro de una de las áreas verdes más importantes de la capital.

"Por las fuertes lluvias cayó un árbol del Bosque de Chapultepec".

Los reportes generaron movilización de cuerpos de emergencia para retirar los ejemplares caídos y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

También lee: Aficionados desafían la lluvia para celebrar el triunfo de México en el Mundial 2026

Cae árbol en Constituyentes



Por las fuertes lluvia cayó un árbol del Bosque de Chapultepec #Precaución #Manejaconcuidado pic.twitter.com/HPHI9gYoTS — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 11, 2026

Inundaciones en CDMX

Además de la caída de árboles, las lluvias de esta tarde provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Uno de los sitios más afectados fue Periférico a la altura de Chapultepec, donde la acumulación de agua complicó la circulación vehicular y generó importantes retrasos.

Conductores reportaron tránsito lento y dificultades para avanzar debido al nivel del agua sobre la carpeta asfáltica.

Debido a las inundaciones en el Anillo Periférico, los automovilistas han optado por regresarse en sentido contrario. Hay congestionamiento a la altura de la avenida Paseo de la Reforma.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/sc4igwbgkw — NMás (@nmas) June 11, 2026

También se registraron afectaciones en otras vialidades de la zona poniente de la ciudad, donde algunos semáforos presentaron fallas derivadas de la tormenta. Por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y evitar cruzar zonas inundadas para prevenir accidentes.

Los encharcamientos generaron largas filas de vehículos y afectaron la movilidad durante una de las jornadas con mayor afluencia de personas en la capital debido a las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Autoridades alertan por fuertes lluvias

Ante las condiciones meteorológicas registradas este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantuvo activas las alertas Amarilla y Naranja en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

¿En qué alcaldías de la CDMX lloverá fuerte?

Entre las demarcaciones bajo vigilancia se encuentran:

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Benito Juárez

Venustiano Carranza

Cuajimalpa

Iztacalco

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua desplegó unidades hidroneumáticas en zonas consideradas de riesgo para agilizar el desalojo de agua pluvial y atender posibles emergencias.

Protección Civil exhortó a la población a retirar basura de coladeras, mantener cerradas puertas y ventanas, evitar refugiarse bajo árboles y no intentar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, debido a que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas en distintos puntos de la capital.

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