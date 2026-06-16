Transporte público en Ciudad de México presenta fallas tras remodelaciones

La premura por tener listas todas las remodelaciones pronosticadas para la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 ha resultado contraproducente para el transporte público, pues a menos de un mes de su entrega, han mostrado deterioros, fallas y quejas por parte de los usuarios.

Primero fue la Línea 2 del Metro con más de 5 estaciones sin servicio y ahora el Tren Ligero el que está estrenando renovaciones, pero que sin importar su remodelación, ha presentado también fallas, empezando por la de esta mañana, que dejó deshabilitado el transporte por al menos 1 hora.

Por esa razón, en Ovaciones queremos actualizar para ti el estatus del transporte público, hasta este 16 de junio de 2026, a casi una semana del inicio de la Copa del Mundo 2026. ¿Cómo va la renovación del transporte público?, ¿Ya sirve más que antes?.

¿Cómo va la renovación del transporte público en CDMX?

Línea 2 del Metro

Hasta el momento, los trenes de la Línea 2 del Metro opera en ambos sentidos de Cuatro Caminos a Tasqueña y aunque la mayoría de estaciones ya operan de manera normal, todavía hay puntos estratégicos, como las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Chabacano, que siguen sin ascenso y descenso de pasajeros y en obras.

Metro San Lázaro

La Línea 1 del Metro está renovada y funcional desde hace tiempo, pero la estación que ha dado de qué hablar desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy es San Lázaro, el transbordo con la Línea B.

Esta línea verde con gris se reportó inundada, pero sin detener el servicio, ni para las maniobras de desalojo. Se viralizó un video tomado por un usuario donde se puede ver cómo el agua de la lluvia des este lunes generó una anegación considerable.

Tren Ligero

Hoy se reportó una falla en el suministro eléctrico en la estación El Vergel. Esto ocasionó que se interrumpiera el servicio en toda la ruta de la Línea 1 que va de Tasqueña a Xochimilco. El pasado 1 de junio se registró un cable roto entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

Alternativas para dirigirte a la zona centro