CNTE mantendrá plantón en el Zócalo en Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá su plantón en el Zócalo capitalino y también se movilizará hacia el Estadio Ciudad de México para hacer patentes sus demandas en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026.

Durante la madrugada de este jueves, la Asamblea Nacional de Representantes de los maestros de la CNTE, acordó que el plantón seguirá de manera indefinida y que efectuará movilizaciones con el fin de visibilizar su pliego petitorio.

Luego de casi ocho horas de discusión, tras la cuarta reunión que la Comisión Única de Negociación tuvo en la Secretaría de Gobernación (Segob) con representantes del gobierno federal, y en donde calificaron las propuestas de "insuficientes", decidieron que no se irían de la capital del país.

Avances y acuerdos en Segob

Ello, a pesar de que en la mesa se presentó una hoja de ruta para desaparecer hacia el fin de año, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas de la Coordinadora.

NEGOCIACIONES EN SEGOB.

La CNTE sigue con su demanda de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la negociación no tuvo más avance en el rubro de la seguridad social, pues la CNTE sigue con su demanda de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

Elvira Veleces Morales, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), acusó la "cerrazón total" del gobierno en la resolución de pensiones dignas, por lo que sostuvo que se continuará con las exigencias del magisterio de forma paralela al Mundial de Futbol.

"En el marco del Mundial vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central", dijo durante la Asamblea, y aseveró que "la lucha no termina aquí ni se define por un calendario de futbol, pero sí es necesario hacer visible las demandas en las calles".

Quieren negociar con Sheinbaum

Como parte de los acuerdos alcanzados esta madrugada, también está el acudir a la mesa de trabajo que ofrece el Gobierno federal, pero se mantiene la exigencia de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabece la mesa de atención a la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE.

Además de una concentración en el Ángel de la Independencia para acompañamiento de la caravana motorizada proveniente de la Comarca Lagunera a las 11:30 horas de hoy.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez señaló en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, esta mañana, que "hoy, la CNTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica".