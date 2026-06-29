Lluvias en CDMX: Alcaldías con alerta roja por Protección Civil

Los últimos días hemos podido vivir las lluvias de verano. Y es que en diversos puntos del país esta temporada ha dejado fuertes precipitaciones, intensas granizadas y en algunas zonas hasta inundaciones. La Ciudad de México no ha sido la excepción.

Y es que pese al presupuesto millonario que el Gobierno de México ha asegurado que invertirá en labores de desazolve, algunas alcaldías de la ciudad siguen en riesgo de enfrentar los embates de la lluvia como inundaciones o fuertes granizadas.

Alcaldías con alerta roja

La noche de este 28 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta roja que se extendería para las primeras horas de la mañana de este 29 de junio para las diferentes alcaldías que podrían presentar mayor riesgo por las lluvias. Las demarcaciones con alerta roja son:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

La alerta roja significa que habría lluvias entre 50 y 70 mm con riesgos como: encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, así como posible caída de ramas, árboles y lonas.

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Alcaldías con alerta naranja

De acuerdo con la institución, las alcaldías con riesgo de lluvia con granizo de intensidad fuertes a muy fuertes con posible actividad eléctrica son:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Benito Juárez

Iztacalco

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

Actualización

A las 5:15 de la mañana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que habría lluvias dispersas de intensidad débil en las alcaldías:

Coyoacán

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Este lunes se prevé ambiente cálido después del mediodía y cielo nublado; condiciones para #lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica y caída de #granizo.



#Temperatura máxima: 23 °C

#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente... pic.twitter.com/vGdmZt8VqX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Clima de hoy

A través de su cuenta de X, la SGIRPC comunicó que para este lunes se prevé ambiente cálido, después del mediodía y cielo nublado. Habrá condiciones para lluvias de fuertes a muy fuertes, que podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica.