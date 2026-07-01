Basura, riñas, muertes: lo que dejó el festejo del triunfo del Tri

Los festejos tras el triunfo de la Selección Mexicana levantaron masas en todos los rincones de México, donde miles o quizá millones de mexicanos salieron a tomar las calles de diferentes estados del país para celebrar que la Selección Nacional pasó a la fase de Octavos de Final.

Al menos en la Ciudad de México se congregaron entre 800 mil y 1 millón de personas en el Ángel de Independencia y alrededores. Sin embargo, aunque en un momento todo fue euforia, orgullo, lágrimas, gritos y mucho ruido de emoción, dicha multitud también dejó diversas afectaciones, consecuencia del paso de miles de personas.

Toneladas de basura

Como consecuencia del paso de miles de personas sobre la Avenida Paseo de la Reforma y rumbo al Ángel de la Independencia se reportaron toneladas de basura.

Tomó 2 turnos para que el servicio de limpia de la capital pudiera remover durante la madrugada de este miércoles para restablecer a la normalidad una de las vialidades más icónicas de la capital.



Tomó 2 turnos para que el servicio de limpia de la capital pudiera remover las toneladas de basura. Foto: Cuartoscuro

Llegaron entre 15 y 20 camiones de basura para que personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX pudiera recoger los desechos de la multitud que fue a festejar el triunfo de México a la zona del Ángel de la Independencia.

Una persona fallecida por exceso de alcohol

Pese a la Ley Seca implementada por las autoridades de la Ciudad de México, durante los festejos del triunfo de México no faltaron los excesos alcohólicos.

Esta fue la razón que llevó a la convulsión a un joven de 25 años en la calle de Río Tiber, que aunque fue hospitalizado en el Hospital Rubén Leñero, donde perdió la vida por consumo excesivo de sustancias tóxicas y alcohol.

3 aficionados asfixiados

Según información de la Secretaría de Salud Pública de la CDMX, 3 fueron los aficionados que perdieron la vida en la colonia Juárez durante los festejos del triunfo de México vs Ecuador.

Leer más: Mueren aficionados en festejos de Paseo de la Reforma

Peleas en las calles

También se registraron algunas riñas. Una al exterior del Estadio Azteca y otra en plena Avenida Juárez, donde grupos de aficionados se enfrentaron entre sí.