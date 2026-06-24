México vs Chequia: Otras rutas para llegar al Estadio Azteca

Este miércoles 24 de junio de lo único que se habla des del partido de México vs. Chequia, que se disputará en el Estadio Ciudad de México esta tarde para avanzar rumbo a los dieciseisavos de final. Es el tercer enfrentamiento y dadas las 2 victorias consecutivas, la afición está más emocionada que nunca.

Por esa misma razón, la Ciudad de México estará más que equipada para que miles de capitalinos puedan ver el tercer partido en distintos puntos clave de la capital. Y es que hasta ahora van más de 10 pantallas ubicadas tanto en el Centro Histórico y otras más sobre Paseo de la Reforma.

Pero si tuviste la oportunidad de asistir al Coloso de Santa Úrsula, tienes que saber que habrá un operativo especial de movilidad por parte del transporte público para apoyar a la afición tanto a llegar, como a retirarse oportunamente del Estadio Azteca.

Rutas para llegar al Estadio Azteca en transporte público

Servicio directo de Tren Ligero

Habrá servicio directo desde la estación terminal Tasqueña hasta Estadio Azteca sin paradas intermedias.

? ¡Llega al estadio de forma rápida y cómoda!



? El Sistema de Movilidad Integrada cuenta con circuitos de apoyo desde distintos puntos de la ciudad para acercarte al partido. ? Consulta la ruta que mejor te convenga y planea tu viaje con anticipación. ... pic.twitter.com/TkpGgZrLFM — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 24, 2026

Circuitos de apoyo

Desde las estaciones Tasqueña, Universidad y Perisur saldrán trolebuses de apoyo que te dejarán en la última milla: Santa Úrsula/ Santo Tomás, desde donde podrás caminar hasta el Estadio Ciudad de México.

Metrobús

Línea 5: Por parte de la Línea 5 podrías llegar hasta la estación Cañaveral y de ahí tomar otro Metrobús que te dejará en Paseo Acoxpa, muy cerca de la última milla y a pocos minutos del estadio.

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Línea 4: Desde la estación Aeropuerto T1 y T2 podrás llegar hasta Palacio de los Deportes para abordar el Servicio Ride, que te llevará directo a Santa Úrsula y Santo Tomás, la última milla.

RTP

Si llegas a Tasqueña vía RTP, podrías abordar cualquiera de las unidades de apoyo que te dejarán en Huipulco.

Horarios especiales

Las líneas 1,2 y 3 del Metro ampliarán su horario de servicio y cierre hasta la 1:00 am. Lo mismo para las líneas 1, 2, 5 y 4 del Metrobús.