¡Caos en el AICM! Cae estructura de puente peatonal en la Terminal 1

La tarde de este martes se vivieron momentos de tensión en una de las zonas más transitadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que un incidente inesperado obligara a la intervención de cuerpos de emergencia y generara afectaciones en los accesos a la Terminal 1.

El hecho ocurrió en un punto clave para miles de viajeros que diariamente utilizan las instalaciones aeroportuarias, provocando preocupación entre automovilistas y usuarios.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este incidente que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Accidente en AICM



Colapsa puente peatonal del AICM

El incidente se registró sobre la avenida Capitán Carlos León, en las inmediaciones de la Terminal 1 del AICM, donde una estructura perteneciente a un puente peatonal sufrió un desprendimiento y cayó sobre la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura conecta el estacionamiento con la terminal aérea y, al desplomarse, impactó directamente a un vehículo particular que circulaba por la zona.

El accidente generó una intensa movilización de elementos de emergencia, incluyendo personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de Tránsito.

Las autoridades procedieron a acordonar el área para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de retiro de los restos de la estructura. Como consecuencia, se registraron importantes afectaciones viales y una fuerte carga vehicular en los accesos y salidas de la Terminal 1.

?? CAE ESTRUCTURA EN EL AICM



Parte de un puente peatonal colapsó en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e impactó un vehículo que circulaba por la zona. La conductora recibió atención médica en el lugar, mientras autoridades... pic.twitter.com/Xc8ot5OF5z — Ovaciones (@ovaciones) June 3, 2026

Aunque inicialmente se habló del colapso de parte de un puente peatonal, posteriormente se precisó que lo que se desprendió fue una techumbre instalada sobre dicha infraestructura. Asimismo, Protección Civil señaló, de acuerdo con información difundida por N+, que la sección que cayó "corresponde a una parte del plafón".

El incidente ocurre además a pocos días de que la Ciudad de México reciba a miles de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que el AICM será uno de los principales puntos de llegada de turistas nacionales e internacionales.

AICM se pronuncia tras el incidente

Minutos después del accidente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un comunicado a través de sus redes sociales para informar sobre lo ocurrido y confirmar la atención brindada a la persona afectada.

El mensaje publicado por el aeropuerto señala:

"Hace unos momentos, sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.

Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada, derivado de citado evento. Cabe mencionar que el servicio médico del aeropuerto intervino inmediatamente para atender la emergencia.

Se realizará la investigación correspondiente, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y la cobertura de seguro atenderá los daños que se hayan ocasionado", expresó el AICM a través de redes sociales.

#AICMinforma:



Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,... — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias no han dado a conocer las causas que provocaron el desprendimiento de la estructura. Sin embargo, confirmaron que se llevará a cabo una investigación para determinar el origen del incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados hacia el aeropuerto para evitar retrasos debido a las afectaciones viales registradas en los accesos a la Terminal 1.

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