¿Quién es Pechocho? El delfín de Topolobampo que enfrenta una amenaza por la planta de amoníaco en Sinaloa

Durante más de tres décadas, un habitante muy especial ha recorrido las aguas de una de las bahías más importantes de Sinaloa. Su historia ha cautivado a turistas, pescadores y locales, convirtiéndolo en un símbolo de identidad para toda una región.

Sin embargo, en los últimos días su nombre ha cobrado relevancia nacional debido a una controversia ambiental que mantiene enfrentados a activistas, comunidades indígenas y una empresa industrial.

En Ovaciones te decimos la historia del reconocido delfín y los peligros que están enfrentando en Topolobampo.

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Delfines en Topolobampo, Sinaloa



Pechocho, el delfín de Topolobampo

Pechocho es un delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) que habita en las aguas de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

De acuerdo con relatos de habitantes y guías turísticos de la región, el ejemplar nació a mediados de la década de los noventa y, tras quedar huérfano cuando era apenas una cría, decidió permanecer en la bahía mientras el resto de su grupo continuó su camino.

Con el paso de los años, Pechocho se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Topolobampo gracias a su comportamiento amigable y a la cercanía que suele mostrar con las embarcaciones.

Su historia volvió a llamar la atención debido a la construcción de una planta de amoníaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecto que ambientalistas consideran una amenaza para el ecosistema de la Bahía de Ohuira y para especies que habitan la zona, incluido el famoso delfín.

Les presento al "Pechocho" un delfín hermoso, amigable, y generoso.



Vive desde hace 30 años en la bahía de Topolobampo, Sinaloa. Llegó ahí junto con su mamita huyendo del huracán Ismael en 1995, pero por desgracia, dicen los lugareños que, la mamá murió protegiéndolo y él... pic.twitter.com/xuoWsSgLtX — Ari (@SoyOtraAriana) June 1, 2026

Daniela Rodrice defiende a Pechocho

La creadora de contenido Daniela Rodrice se sumó a las voces que buscan proteger a Pechocho y denunció en redes sociales los riesgos que enfrenta la bahía por el desarrollo industrial.

La influencer recordó que el delfín quedó huérfano cuando era pequeño y que desde entonces ha vivido en la región, convirtiéndose en un emblema local.

Uno de los aspectos que más llama la atención de Pechocho es su peculiar forma de comunicarse con las personas.

Habitantes y turistas aseguran que cuando desea interactuar suele acercarse a las lanchas, pero cuando quiere mantenerse alejado toma una pequeña rama o palo con el hocico.

"Es un delfín muy amigable, se deja acariciar por la gente y cuando no quiere interacción se pone una ramita en la boca para dejar claro que no quiere ser molestado", relató Daniela Rodrice en un video que compartió en redes sociales.

Especialistas destacan que los delfines nariz de botella son animales altamente inteligentes y sociales. Sin embargo, Pechocho ha desarrollado comportamientos únicos que lo han convertido en un caso extraordinario para la comunidad local.

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¿Qué está pasando en Topolobampo, Sinaloa?

La polémica gira en torno a la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana PROMAN AG.

La compañía proyecta producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoníaco, un compuesto utilizado en diversas industrias.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y representantes del pueblo indígena Yoreme sostienen que la obra representa riesgos ecológicos y sociales para la región.

La petición internacional impulsada por activistas señala que el proyecto podría afectar ecosistemas de manglares, humedales, aves, tortugas marinas, lobos marinos y delfines que habitan la bahía.

En el documento difundido a través de Change.org, los promoventes solicitan la cancelación de permisos y la suspensión del financiamiento del proyecto.

Además, afirman que la obra podría poner en riesgo el ecosistema marino-costero y el patrimonio cultural del pueblo indígena Yoreme.

La petición también denuncia presuntas afectaciones ambientales derivadas del relleno de áreas de manglar y advierte sobre posibles impactos relacionados con las descargas de agua utilizadas en los procesos industriales.

Los opositores al proyecto sostienen que la Bahía de Ohuira es un humedal de importancia internacional y que cualquier alteración podría afectar actividades económicas tradicionales como la pesca y el turismo.

Mientras tanto, las protestas han crecido en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido imágenes y videos de Pechocho para visibilizar la causa.

¿Cómo firmar en contra de la construcción en Topolobampo?

Si deseas apoyar la petición ciudadana para la protección de la Bahía de Ohuira y el hábitat de Pechocho, puedes seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Change.org .

Buscar la petición titulada "Salvemos la Bahía de Ohuira".

Leer el documento completo y sus argumentos .

Dar clic en el botón " Firmar esta petición ".

Completar tu nombre y correo electrónico .

Confirmar tu firma siguiendo las instrucciones de la plataforma .

Compartir la campaña en redes sociales para aumentar su alcance.

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