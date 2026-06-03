¡Toma precauciones! Fuerte incendio en Mercado de Jamaica desata caos y cierre viales

La noche de este miércoles se vivieron momentos de tensión en una de las zonas comerciales más concurridas de la Ciudad de México, luego de que una intensa movilización de cuerpos de emergencia encendiera las alertas entre comerciantes, vecinos y automovilistas.

Las enormes columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia generaron incertidumbre y preocupación sobre lo que ocurría en las inmediaciones de uno de los mercados más emblemáticos de la capital, provocando que cientos de personas siguieran de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este incidente.

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Foto: @LoboAlfaDF



Incendio en el Mercado de Jamaica

Durante la noche del miércoles se registró un fuerte incendio que inicialmente se presumía había ocurrido al interior del Mercado de Jamaica.

Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes y con información difundida por N+, el siniestro se localizó en una bodega ubicada a un costado del tradicional centro de comercio.

Las llamas se originaron en unas bodegas de paquetería localizadas sobre las avenidas Congreso de la Unión y Guillermo Prieto, en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

La magnitud del fuego provocó una rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y corporaciones de seguridad.

Así el fuego en la bodega cerca del mercado de Jamaica pic.twitter.com/W71ZPpcHbQ — Lobo Alfa CDMX (@LoboAlfaDF) June 4, 2026

De manera preliminar, se presume que en el interior de la bodega se almacenaban materiales altamente inflamables como madera y plásticos, situación que habría favorecido la rápida propagación del fuego y generado enormes llamaradas que pudieron observarse desde distintos puntos de la capital.

Las autoridades implementaron acciones preventivas para resguardar a comerciantes, trabajadores y vecinos de la zona, por lo que se realizaron evacuaciones en áreas cercanas mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros inmuebles.

Videos compartidos en redes sociales mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre el oriente de la Ciudad de México, mientras decenas de unidades de emergencia arribaban al lugar para atender la situación.

Hasta el momento no existen reportes oficiales de personas lesionadas, intoxicadas o fallecidas.

Así se ve el incendio cercano al mercado de Jamaica, desde mi casa pic.twitter.com/XyrMLzl8gR — Lolis (@loliteli) June 4, 2026

Las labores de combate al fuego continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades competentes proporcionen información actualizada sobre las causas del incendio, los posibles daños materiales y el saldo definitivo de esta emergencia que mantiene en alerta a comerciantes y habitantes de la zona.

Vialidad afectada por incendio en Mercado de Jamaica

Debido al incendio, se reportan afectaciones viales en la zona. Autoridades mantienen cerrado Viaducto Río de la Piedad y otras vialidades cercanas para dar acceso prioritario a pipas, bomberos y personal de emergencia, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.