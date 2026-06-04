Especialistas emiten alerta por tormenta geomagnética. ¿Qué es este fenómeno?

Una nueva alerta relacionada con la actividad del Sol ha despertado el interés de la comunidad científica internacional.

Aunque el fenómeno ocurre a millones de kilómetros de distancia, sus efectos podrían sentirse en algunos de los sistemas tecnológicos que se utilizan diariamente en la Tierra.

Especialistas mantienen una estrecha vigilancia sobre la evolución de este evento espacial, mientras crece la expectativa por las posibles consecuencias que podría generar durante las próximas horas.

En Ovaciones te decimos qué es la tormenta geomagnética y de qué manera afectará este fenómeno.

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Emiten alerta por tormenta geomagnética

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos informó sobre la llegada de una tormenta geomagnética de nivel G3, una categoría considerada fuerte dentro de la escala utilizada para medir este tipo de eventos.

La advertencia surgió después de que una zona particularmente activa del Sol registrara varias explosiones energéticas en un corto periodo.

Los observatorios espaciales detectaron tres llamaradas solares de alta intensidad, incluyendo una de clase X, la clasificación más poderosa utilizada por los especialistas para medir estos fenómenos.

Además de la radiación liberada por las llamaradas, los científicos identificaron una importante expulsión de plasma solar conocida como eyección de masa coronal.

Este material viaja por el espacio a velocidades extraordinarias y, cuando se dirige hacia nuestro planeta, puede alterar temporalmente el entorno magnético terrestre.

Los modelos de pronóstico espacial indican que la interacción entre estas partículas y la Tierra podría extenderse durante varios días, motivo por el cual las agencias encargadas del monitoreo espacial mantienen activa la vigilancia.

The current forecast calls for combined CME arrival around mid-afternoon EDT of June 4, with up to G3 levels possible afterwards. CME passage would likely continue into the evening and possibly overnight hours of June 5. Stay aware at https://t.co/TV7Yw6Lq1Y pic.twitter.com/1DzGfhbAxx — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) June 4, 2026

¿Qué es la tormenta geomagnética?

Una tormenta geomagnética es una alteración del campo magnético de la Tierra provocada por la llegada de partículas energéticas procedentes del Sol.

Para entender este fenómeno es importante diferenciar dos conceptos. La explosión ocurre inicialmente en la superficie solar, donde se generan llamaradas y eyecciones de masa coronal.

Sin embargo, la tormenta geomagnética aparece únicamente cuando ese material alcanza el entorno terrestre e interactúa con la magnetosfera, una especie de escudo invisible que rodea al planeta.

Cuando el flujo de partículas solares impacta este campo protector, se producen variaciones que pueden modificar temporalmente las condiciones del llamado clima espacial.

Los científicos comparan este proceso con una corriente de energía que sacude el sistema magnético terrestre, generando efectos que pueden extenderse desde la atmósfera hasta los satélites que orbitan el planeta.

Cómo afecta la tormenta geomagnética

Entre los sectores que suelen mantenerse en alerta durante este tipo de eventos destacan:

Operadores de satélites de comunicación.

Sistemas de navegación y geolocalización.

Redes eléctricas de gran capacidad.

Servicios de telecomunicaciones.

Aerolíneas que realizan vuelos en rutas polares.

Operaciones espaciales y científicas.

Los especialistas señalan que una tormenta de intensidad G3 podría ocasionar errores temporales en algunos sistemas de posicionamiento, dificultades en ciertas comunicaciones de radio y variaciones menores en redes eléctricas sensibles.

La creciente dependencia de la tecnología convierte al clima espacial en un tema cada vez más relevante para gobiernos, empresas y organismos de monitoreo.

Al mismo tiempo, este tipo de eventos puede generar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza.

Cuando las partículas solares chocan con los gases presentes en la atmósfera, se producen las auroras, cortinas de luz de colores que pueden llegar a observarse en regiones donde normalmente no aparecen.

La alerta coincide con una etapa de intensa actividad solar. Los astrónomos han advertido que nuestra estrella atraviesa actualmente una fase cercana al máximo de su ciclo, un periodo caracterizado por un aumento en la cantidad de manchas solares, llamaradas y eyecciones de masa coronal, lo que podría favorecer la aparición de más fenómenos similares durante los próximos meses.

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