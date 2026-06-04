Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes intenten sabotear las elecciones de Colombia

En medio de un clima político cada vez más tenso y de acusaciones cruzadas entre los principales actores de la contienda electoral, una nueva advertencia internacional ha colocado a Colombia en el centro de la atención regional.

A pocas semanas de una elección decisiva para el futuro político del país sudamericano, Washington dejó claro que sigue de cerca el desarrollo del proceso democrático, enviando un mensaje que ha generado reacciones dentro y fuera del territorio colombiano.

La declaración ocurre mientras crecen los señalamientos sobre posibles irregularidades, denuncias de manipulación electoral y cuestionamientos sobre la transparencia de la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial, un escenario que ha despertado preocupación entre observadores nacionales e internacionales.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que dijo Christopher Landau y a quiénes podría retirar la visa.

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Imagen: @SubsecretarioDeEstado



Subsecretario de Estado de EU amenaza con visas

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una advertencia dirigida a cualquier persona o grupo que intente interferir, manipular o afectar el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que la administración estadounidense mantiene una vigilancia constante sobre el proceso electoral colombiano y reiteró que las visas estadounidenses pueden ser revocadas cuando existan acciones que atenten contra los intereses democráticos.

En su mensaje, Landau señaló que Estados Unidos está comprometido con la protección de la democracia en Colombia y recordó una postura expresada anteriormente por el secretario de Estado, Marco Rubio:

"Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que las denegaciones y revocaciones de visas son herramientas poderosas para impulsar nuestra política exterior", destacó Landau.

El funcionario aseguró que las autoridades estadounidenses observan con atención la situación en la costa caribeña y otras regiones del país.

Además, advirtió que quienes intenten alterar los resultados electorales mediante prácticas como la compra de votos o cualquier otro mecanismo ilegal podrían enfrentar la cancelación de sus visas y restricciones migratorias que también afectarían a integrantes de sus familias.

"Aquellos que se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea mediante la COMPRA DE VOTOS o de cualquier otra manera— quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!", afirmó el subsecretario.

Landau concluyó su publicación con sarcasmo, recordando el apodo con el que suele identificarse en redes sociales y eventos públicos: "El Quitavisas", una referencia a su postura de utilizar las restricciones migratorias como una herramienta de presión dentro de la política exterior estadounidense.

.@SecRubio testified before Congress this week that the US is committed to protecting Colombia´s democracy. He has also explained on many occasions that a US visa is a privilege, not a right, and that visa denials and revocations are powerful tools for advancing our foreign... pic.twitter.com/tUTK9pXFHM — Christopher Landau (@DeputySecState) June 4, 2026

Crece la tensión política rumbo a la segunda vuelta

Las declaraciones de Washington llegan en un momento de alta polarización política en Colombia.

La advertencia también se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara públicamente simpatías hacia el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró recientemente ante el Congreso estadounidense que su país respaldará la celebración de elecciones libres, transparentes y justas en Colombia.

Por otra parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado presuntas irregularidades durante el proceso de conteo de votos de la primera vuelta presidencial.

Del lado contrario, De la Espriella ha acusado al gobierno colombiano de utilizar recursos públicos para influir en la decisión de los electores.

Este intercambio de acusaciones ha incrementado la tensión política en el país y ha colocado la transparencia electoral como uno de los temas centrales de la campaña.

Elecciones en Colombia: ¿cuándo son?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia está programada para el próximo 21 de junio de 2026.

En esta fase participarán los dos candidatos más votados durante la primera ronda electoral, debido a que ninguno logró superar el porcentaje necesario para ganar de manera directa.

Abelardo de la Espriella avanzó a la segunda vuelta tras obtener alrededor del 44% de los votos, mientras que Iván Cepeda consiguió cerca del 41% de los sufragios.

La segunda vuelta funciona como una elección definitiva en la que los ciudadanos deben elegir entre los dos finalistas.

El candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos será declarado ganador y se convertirá en el próximo presidente de Colombia.

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