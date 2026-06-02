Nueva tensión comercial: México se mueve contra medida que podría encarecer exportaciones a EU

La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre que podría impactar miles de millones de dólares en intercambios económicos.

Aunque la medida aún no está definida, las próximas semanas serán clave para determinar si una propuesta impulsada por autoridades estadounidenses se convierte en una nueva barrera para las exportaciones mexicanas.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ya prepara una estrategia para defender su posición y evitar consecuencias para el comercio bilateral.

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Estados Unidos propone aranceles por presuntas fallas en combate al trabajo forzoso

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer una propuesta que contempla la imposición de aranceles adicionales a diversos países, entre ellos México, como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301.

El procedimiento analiza si distintos gobiernos cuentan con mecanismos efectivos para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso en terceros países.

La investigación incluye a 60 economías, entre ellas la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Argentina y México.

Como resultado preliminar, la USTR propuso aplicar un arancel adicional de 10% a las importaciones provenientes de México y otras 13 economías. Para el resto de los países analizados, la propuesta contempla tarifas de hasta 12.5%.

Secretaría de Economía aclara que no existe una decisión definitiva

La Secretaría de Economía destacó que la medida anunciada por Estados Unidos todavía no es definitiva y forma parte de una etapa preliminar del proceso.

La dependencia explicó que durante los próximos 45 días se desarrollarán consultas, análisis técnicos, recepción de comentarios y mesas de discusión entre las partes involucradas.

Además, recordó que esta investigación forma parte de una estrategia estadounidense relacionada con mecanismos arancelarios previos que han enfrentado obstáculos legales o que están próximos a vencer.

México confía en modificar la propuesta

A través de un posicionamiento oficial, la Secretaría de Economía señaló que México mantiene confianza en que los resultados de las conversaciones bilaterales permitirán modificar la propuesta antes de que se convierta en una medida formal.

"México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC", afirmó la dependencia.

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



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¿Por qué Estados Unidos cuestiona a México?

La USTR sostiene que, aunque México cuenta con una legislación que prohíbe la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, existen dudas sobre la aplicación efectiva de dichas disposiciones.

Cabe recordar que desde 2023 México cuenta con regulaciones que impiden la entrada de mercancías elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso u obligatorio, en concordancia con estándares internacionales.

Sin embargo, autoridades estadounidenses argumentan que no existen suficientes evidencias públicas sobre acciones de cumplimiento, investigaciones o sanciones derivadas de esa normativa.

También expresaron preocupación por posibles reexportaciones hacia México de mercancías que ya han sido restringidas en territorio estadounidense por sospechas de trabajo forzoso.

Gobierno mexicano presentará argumentos para evitar los aranceles

Frente a este escenario, la Secretaría de Economía reiteró que continuará participando activamente en las mesas de trabajo con Estados Unidos para defender la posición mexicana.

La dependencia aseguró que el Gobierno de México seguirá presentando argumentos técnicos y jurídicos para rechazar los supuestos que sustentan la propuesta y evitar que se materialicen nuevos aranceles.

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