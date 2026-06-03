Sheinbaum se reúne con el vicepresidente de España en medio de manifestaciones de la CNTE y una nueva etapa económica

En medio de un escenario marcado por movilizaciones de la CNTE, negociaciones políticas y nuevas oportunidades económicas, el Gobierno de México sostuvo un encuentro clave con una de las figuras más importantes de la administración española.

La reunión ocurre en un momento estratégico para la relación bilateral y abre expectativas sobre inversiones, comercio y cooperación internacional que podrían impactar a ambos países en los próximos años.

De acuerdo con información de EFE, la presidenta de México recibió este miércoles en Palacio Nacional al vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, luego de que un día antes ambos sostuvieran un encuentro virtual debido a los bloqueos registrados en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En Ovaciones te contamos todos los detalles de este encuentro entre México y España.

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Foto: @ComceOficial



Sheinbaum se reúne con el vicepresidente tras bloqueos de la CNTE

La reunión presencial se concretó después de que las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieran el acceso de la delegación española a Palacio Nacional el martes.

Ante las complicaciones provocadas por las movilizaciones magisteriales, Sheinbaum y Carlos Cuerpo mantuvieron inicialmente una conversación virtual desde las instalaciones de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, los bloqueos y manifestaciones que forman parte de la huelga nacional que mantiene la CNTE en demanda de mejoras laborales, se han mantenido, provocando afectaciones en diversos puntos de la capital del país.

En el encuentro Invest in Spain, los inversores mexicanos han confirmado su confianza en España como destino prioritario y motor de crecimiento en Europa.



México lidera la inversión latinoamericana en nuestro país. Un vínculo sólido, estratégico y con mucho más por construir pic.twitter.com/UGt18rdUJA — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) June 3, 2026

¿Para qué se reunió Sheinbaum con el vicepresidente de España?

Uno de los principales objetivos del encuentro fue fortalecer la relación económica entre México y España en un contexto de crecimiento de las inversiones y del comercio bilateral.

Durante su visita oficial de dos días, Carlos Cuerpo participó en el Encuentro Empresarial México-España y sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de ampliar los intercambios comerciales y aumentar las inversiones entre las dos naciones.

"Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países", confirmó Cuerpo, además de querer "plantearse un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio" hasta el 2030.

De aquí al 2030, España tiene una ambición de crecimiento de inversión y comercio de 100 mil millones de euros, aseguró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpohttps://t.co/QrfSX1261H pic.twitter.com/AS5rpba1fb — Quadratín México (@QuadratinMexico) June 3, 2026

Según declaraciones del vicepresidente español, llevó a México un "mensaje de confianza" por parte de las empresas de ambos países, destacando que la inversión bilateral podría alcanzar los 100 mil millones de euros gracias a las perspectivas favorables de crecimiento.

Además, señaló que existe una importante oportunidad derivada del fortalecimiento de la relación institucional entre México y la Unión Europea, especialmente tras la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado.

México y España buscan duplicar su comercio para 2030

Uno de los anuncios más relevantes de la visita fue el compromiso conjunto para impulsar una nueva etapa económica entre ambas naciones.

Carlos Cuerpo planteó el objetivo de duplicar el comercio bilateral hacia 2030, además de incrementar significativamente las inversiones recíprocas.

La propuesta fue respaldada por Marcelo Ebrard, quien aseguró que México está dispuesto a asumir el reto.

El acercamiento ocurre días después de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que permitirá liberalizar más del 85 % de las líneas arancelarias y dejar libres de arancel al 99 % de los productos intercambiados entre ambas regiones.

En el marco de la visita a Mx de Don Carlos Cuerpo, Vpdte. Primero del Gobierno de España y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, colaboramos en el Encuentro Empresarial entre España y México, una plataforma de diálogo y colaboración que reunió a líderes empresariales pic.twitter.com/5UG6zXcVXy — COMCE (@ComceOficial) June 3, 2026

Actualmente, España es el segundo mayor inversionista en México, únicamente detrás de Estados Unidos. Alrededor de 6 mil empresas españolas operan en territorio mexicano y generan cerca de medio millón de empleos.

Por su parte, México se ha consolidado como el principal inversionista latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas establecidas y decenas de miles de empleos generados, consolidando una relación económica que busca fortalecerse aún más en los próximos años.

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