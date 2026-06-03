Mario Delgado explota contra la CNTE y exige frenar protestas: "No hay necesidad de manifestaciones violentas"

La tensión entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a escalar este miércoles en medio de las negociaciones para resolver las demandas del magisterio.

Aunque ambas partes mantienen abiertas las mesas de diálogo, las declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa dejaron ver el creciente desgaste en las conversaciones y la urgencia por alcanzar acuerdos que permitan destrabar uno de los conflictos educativos más importantes del país.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que el titular de la Secretaría de Educación Pública respondió hacia la CNTE.

CNTE



También lee: Ingresan maetros de la CNTE a las instalaciones de la SEP

Mario Delgado se enoja con la CNTE

Durante una conferencia celebrada la tarde de este miércoles, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, respondió a las principales exigencias planteadas por la CNTE.

El titular de la SEP recordó que dos de las demandas históricas del movimiento magisterial son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Delgado explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió estos compromisos desde su campaña electoral y que, desde octubre de 2024, se acordó trabajar de manera conjunta con representantes de la Coordinadora para construir una propuesta de reforma.

Sin embargo, el funcionario expresó su molestia al señalar que, pese al tiempo transcurrido, la Coordinadora aún no ha designado formalmente a los integrantes de las mesas técnicas encargadas de desarrollar la iniciativa.

"Seguimos esperando que designen a los maestros que integrarán estas mesas de trabajo", señaló.

Asimismo, presentó una ruta de trabajo con fechas específicas que contempla la instalación de mesas técnicas, diagnósticos, consultas al magisterio y la elaboración de una propuesta legislativa que podría discutirse en el Congreso durante el segundo semestre del año.

"Ahí está la propuesta directa, ruta de trabajo con fechas, mecanismos de participación y compromisos establecidos. (...) Ahí está la respuesta del gobierno de México. ¿Qué queremos? Pues que de inmediato nos pongamos a trabajar en esto", recalcó el director de la SEP.

?? #ÚLTIMAHORA | "No hay necesidad de realizar estas manifestaciones violentas; es mejor que sigamos trabajando juntos": Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre las negociaciones y mesas de diálogo con la CNTE.



#TelediarioMediodía con @TapiaFernanda,... pic.twitter.com/paAltXkHl7 — Telediario CdMx (@telediario) June 3, 2026

El momento más contundente de su mensaje llegó cuando cuestionó las movilizaciones realizadas por la CNTE.

"No hay necesidad de tener estas manifestaciones violentas. Es mejor que sigamos trabajando juntos", afirmó.

Según Delgado, la propuesta del Gobierno permitiría concretar la desaparición de la USICAMM y establecer una nueva relación entre el Estado y los docentes a partir de 2027, garantizando derechos laborales, transparencia y mecanismos que eviten prácticas de corrupción en la asignación de plazas.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene como principales exigencias la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, organismo responsable de los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

Los maestros consideran que el actual sistema afecta sus derechos laborales y exigen modificaciones profundas que les otorguen mayor participación en las decisiones relacionadas con su desarrollo profesional.

Además, la CNTE ha insistido en sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar personalmente sus demandas y acelerar las negociaciones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los planteamientos presentados a la CNTE durante la segunda mesa de diálogo, en la que también participaron Mario Delgado y Martí Batres, titular de la SEP y director del ISSSTE, respectivamente.... pic.twitter.com/D0iEVFiRe8 — N+ FORO (@nmasforo) June 3, 2026

La CNTE abre la puerta para terminar la huelga nacional

A pesar de las diferencias, la organización magisterial aseguró que existe disposición para alcanzar acuerdos.

Filiberto Fausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, afirmó que la CNTE tiene interés en construir una solución y avanzar en las negociaciones con el Gobierno federal.

El dirigente señaló que la huelga nacional podría encontrar una salida si las autoridades presentan respuestas concretas a las demandas del magisterio.

También subrayó que el movimiento busca mantener el diálogo con la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE, aunque reiteró que consideran fundamental una reunión directa con la presidenta de México.

Mientras continúan las negociaciones, el futuro de las movilizaciones y del paro nacional dependerá de los acuerdos que logren alcanzarse en las próximas semanas, en un conflicto que mantiene en vilo a miles de docentes y estudiantes en distintas regiones del país.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.