Aumentan víctimas del terremoto en Venezuela; activan alerta de tsunami y centros de acopio en México

La emergencia continúa creciendo en Venezuela después de sufrir un doblete sísmico que cambió el panorama del país en cuestión de segundos.

Mientras brigadas de rescate recorren zonas destruidas y cientos de familias permanecen esperando noticias de sus seres queridos, nuevas cifras oficiales muestran que el impacto humano y material del terremoto fue mucho mayor de lo que se estimó en las primeras horas.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este lamentable desastre que ha movilizado apoyo internacional y mantiene la atención sobre uno de los eventos sísmicos más graves registrados en años recientes.





Terremoto en Venezuela

Venezuela vivió uno de los episodios sísmicos más intensos de su historia reciente luego de que el miércoles 24 de junio de 2026 se registraran dos terremotos consecutivos de gran magnitud en la región central del país.

De acuerdo con información preliminar difundida por organismos especializados, el primer movimiento alcanzó magnitud 7.2 y segundos después ocurrió un segundo evento sísmico de 7.5, lo que multiplicó el nivel de afectación y complicó la capacidad de respuesta inmediata.

El epicentro se ubicó cerca de Montalbán, en una zona estratégica del país cercana a corredores industriales y urbanos.

La intensidad de ambos movimientos provocó daños en distintas ciudades, particularmente en Caracas y comunidades costeras.

Durante las primeras horas comenzaron a circular imágenes de edificios con daños estructurales, calles cubiertas de escombros y operaciones de rescate en puntos donde personas permanecían atrapadas.

Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció estado de emergencia nacional y aseguró que instituciones y servicios esenciales permanecían operando mientras avanzaban las acciones de atención.

La dirigente opositora María Corina Machado también se pronunció públicamente y expresó solidaridad con las familias afectadas, además de hacer un llamado a mantener unidad social durante la crisis.

¿En dónde se activó alerta de tsunami por el terremoto en Venezuela?

Tras registrarse el doble sismo, sistemas internacionales de monitoreo emitieron una advertencia preventiva por posible riesgo de tsunami en sectores del Caribe.

Las áreas bajo observación incluyeron zonas cercanas a Puerto Rico y las Islas Vírgenes debido a la magnitud del evento y su localización marítima relativa.

Sin embargo, conforme avanzaron los análisis técnicos, autoridades especializadas descartaron que existiera riesgo de olas destructivas y la advertencia fue retirada.

Pese a ello, organismos de protección mantuvieron seguimiento constante por posibles réplicas y recomendaron mantenerse atentos únicamente a canales oficiales.

El día después de los sismos en Venezuela.



Siguen las labores de rescate en las áreas de colapso. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10 mil y 100 mil muertos por los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5 que... pic.twitter.com/PasSOeTt5s — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 25, 2026

Gobierno actualiza cifra de víctimas

Horas después del primer reporte oficial, las autoridades venezolanas dieron a conocer un nuevo balance que refleja el alcance real de la tragedia.

El Gobierno informó que hasta el momento, la cifra ascendió a 188 personas fallecidas y al menos mil 520 lesionadas.

Además, continúan las labores para localizar a 157 personas reportadas como desaparecidas.

Autoridades señalaron que más de 200 personas fueron encontradas con vida entre estructuras dañadas y que miles de familias resultaron afectadas por pérdidas materiales o desplazamiento temporal.

Entre los daños contabilizados destacan viviendas destruidas, edificios habitacionales colapsados e infraestructura pública comprometida.

La Guaira fue identificada como una de las regiones más golpeadas por el terremoto y concentró parte importante de las labores de búsqueda y rescate.

México activa centro de acopios

La emergencia generó reacciones inmediatas fuera de Venezuela y México anunció acciones de respaldo humanitario.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que personal especializado participará en tareas de apoyo y atención ante la contingencia.

Además del despliegue institucional, comenzaron iniciativas ciudadanas para reunir ayuda.

La Cruz Roja Mexicana habilitó mecanismos para recibir donativos económicos destinados a la emergencia.

También organizaciones civiles instalaron centros de acopio para concentrar productos de primera necesidad.

Entre los artículos solicitados se encuentran:

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Productos de higiene personal

Material de limpieza

Cobijas y ropa en buen estado

Medicamentos básicos y artículos de primeros auxilios

La ayuda busca respaldar principalmente a habitantes de La Guaira, Caracas y otras comunidades de la costa central que continúan enfrentando daños severos.

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