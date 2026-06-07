Irán instala su base en Tijuana y pide separar futbol de política

La selección de Irán aterrizó en Tijuana para instalar su base de operaciones rumbo al Mundial 2026, una decisión que terminó convirtiéndose en un mensaje político en medio de las tensiones entre Teherán y Washington.

El equipo persa llegó al Aeropuerto Internacional de Tijuana tras viajar desde Antalya, Turquía, con escala en Santiago de Compostela, España. La delegación fue recibida por autoridades locales bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.

Hace unos días, autoridades iraníes denunciaron dificultades para obtener visas estadounidenses para integrantes de su delegación, lo que obligó a replantear la logística del equipo y trasladar su centro de operaciones a territorio mexicano.

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La selección de Irán llegando a Tijuana Foto: OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO



El mensaje de Irán a Estados Unidos

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, colocó el tema en el terreno político al pedir públicamente que el Mundial no se convierta en una extensión de las diferencias entre ambos gobiernos.

Afirmó que "el deporte no debe politizarse" e instó a la administración del presidente Donald Trump a garantizar un trato imparcial para la selección iraní como parte de las obligaciones del país anfitrión.

Pasandideh reveló además que la FIFA intervino como mediadora y comunicó a las autoridades iraníes que Estados Unidos se comprometió a agilizar la emisión de visas para jugadores, entrenadores y personal acreditado.

El embajador sostuvo que la Copa del Mundo representa una oportunidad para "dejar de lado la hostilidad y buscar la paz", y expresó su esperanza de que el torneo pueda contribuir a mejorar la relación entre ambos países.

Irán ya llegó a México!

Establecerá su base de concentración en Tijuana debido a las restricciones de ingreso a Estados Unidos. Viajará únicamente para disputar sus partidos y regresará a territorio mexicano el mismo día. pic.twitter.com/rpQ2UJie5Z — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 7, 2026

Cruces fronterizos durante el torneo

La selección dirigida por Amir Ghalenoei utilizará Tijuana como base mientras disputa sus encuentros de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Eso obligará a la delegación iraní a cruzar la frontera cada vez que tenga actividad oficial y regresar a México una vez concluidos los partidos, una situación inédita para uno de los equipos clasificados al torneo.

Irán participará en su sexta Copa del Mundo y buscará romper una barrera histórica: nunca ha logrado avanzar a los octavos de final. Mientras ese objetivo deportivo permanece intacto, su llegada a Tijuana también refleja cómo las disputas geopolíticas alcanzaron uno de los escenarios más visibles del deporte internacional.

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