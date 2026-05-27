EU amenaza con guerra contra cárteles de México; "Den un paso adelante para que nosotros no lo hagamos"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que Washington emprenderá una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico mediante la llamada 'Coalición Anticárteles de las Américas', una alianza militar promovida por el presidente Donald Trump y presentada como parte de la estrategia de seguridad hemisférica de la Casa Blanca.

"Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición de las Américas", declaró Hegseth durante una reunión de gabinete encabezada por Trump en Washington.

El funcionario sostuvo que Estados Unidos reforzará acciones coordinadas con gobiernos de la región para combatir a organizaciones criminales que Washington ya equipara con grupos terroristas.

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La alianza, también llamada Escudo de las Américas, fue lanzada por Trump en marzo de 2026 durante una cumbre en Miami y no contempla a México entre sus integrantes iniciales. Participan países como Argentina, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Panamá y República Dominicana, con el compromiso de compartir inteligencia y coordinar operaciones contra redes del narcotráfico.

En comparecencias previas ante la Cámara de Representantes, Hegseth endureció todavía más el mensaje dirigido a México.

"Den un paso adelante para que nosotros no tengamos que hacerlo", afirmó al insistir en que los cárteles deben ser tratados igual que organizaciones como Al-Qaeda o ISIS.

El jefe del Pentágono sostuvo que Washington está listo para actuar de manera unilateral si considera insuficiente la cooperación regional.

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"Vamos a la guerra contra los cárteles", afirma Pete Hegseth en reunión de gabinete con Trump.



El secretario de Guerra de Estados Unidos destacó así la Coalición de las Américas contra los Cárteles. pic.twitter.com/Fc9IkurP4R — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

Las declaraciones ocurren en medio de la presión constante de Trump sobre el gobierno mexicano para permitir el ingreso de tropas estadounidenses al país con el argumento de combatir a los cárteles.

En semanas recientes, el mandatario republicano aseguró que las organizaciones criminales "gobiernan México" y advirtió que, si el gobierno mexicano no actúa con mayor contundencia, Washington lo hará.

El endurecimiento del discurso también impactó la agenda comercial bilateral. En la reunión de gabinete participó Jamieson Greer , quien canceló una visita prevista a México relacionada con la revisión del T-MEC para asistir al encuentro en la Casa Blanca.

Hegseth no detalló cuándo ni cómo se ejecutarían las acciones militares anunciadas, ni qué organizaciones serían objetivo directo de la ofensiva.

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