"No es un preso político": Ariadna Montiel responde por caso de Ernesto Ruffo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, insistió en que la derecha defiende a un delincuente al asegurar que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un preso político.

Sentenció que tampoco es un prócer de la democracia, porque esa gubernatura fue resultado de la concertación entre el PRI y el PAN e incluso ubicó que en ese momento surgió el llamado PRIAN.

En su conferencia de prensa semanal, dijo que la oposición lo quiere presentar como una víctima, cuando ellos insistían que era importante que se investigaran todos los temas ligados al huachicol fiscal.

"Nosotros no tenemos una venganza política, por el contrario, hemos pedido que se respete la ley. Lo que estamos viendo es la reacción de la derecha en defensa de un delincuente. Felipe Calderón se convirtió en el jefe de esa mafia cuando su secretario de seguridad se amafió con el Cártel de Sinaloa"

Insistió en que la investigación realizada por la Fiscalía General de la República determinó que representa una de las redes más importantes de contrabando de combustible, en la que participan por lo menos 25 personas.

Recordó que Fernando Gómez Mont es el abogado de Ernesto Ruffo, quien fue abogado de Carlos y Raúl Salinas de Gortari y secretario de Gobernación con Felipe Calderón.

Te puede interesar: Ernesto Ruffo es un preso político, acusa Kenia López Rabadán

Montiel Reyes enfatizó que esta es una acusación que tiene más de un año e incluso ha habido señalamientos previos, como Felipe Calderón que lo acusó de tener una relación de complicidad con el Cártel de los Arellano Félix.

"Nosotros no tenemos una venganza política, por el contrario, hemos pedido que se respete la ley. Lo que estamos viendo es la reacción de la derecha en defensa de un delincuente. Felipe Calderón se convirtió en el jefe de esa mafia cuando su secretario de seguridad se amafió con el Cártel de Sinaloa", sentenció.

Se revisarán perfiles

Por lo que se refiere a la revisión de los perfiles de Morena y sus aliados para los diversos cargos de elección popular, Montiel Reyes precisó que se verifica que cumplan con todos los requisitos, que se comprometan a respetar los principios del partido y que no tengan antecedentes penales.

Agregó que, además, todos serán enviados al gabinete de seguridad para que haga una revisión de cualquier vínculo o antecedente que pueda ser problemático, incluyendo la relativa a la violencia de género.

La lideresa morenista sentenció que en 2027 habrá un trabajo monumental, pues habrá que revisar perfiles de más de 20 mil aspirantes, pues habrá elecciones en 17 gubernaturas, miles de ayuntamientos, 31 congreso locales, además de los diputados federales.