ONU-DH pide investigar asesinato de buscadora con perspectiva de género

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, sea investigado con perspectiva de género y tomando en cuenta la labor de búsqueda que realizaba desde la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, en enero de 2021.

ONU-DH condena asesinato y exige investigación con perspectiva de género

La buscadora fue asesinada a balazos la noche del 23 de junio al salir de su trabajo como personal de intendencia en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato.

Al condenar el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, la ONU-DH expresó su solidaridad con la familia de la buscadora y con las integrantes del colectivo Una Promesa por Cumplir.

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El organismo internacional reiteró que garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos es una obligación de las autoridades.

También pidió que las investigaciones sobre este tipo de crímenes incorporen una perspectiva de género y analicen el contexto en el que las víctimas desarrollaban sus actividades, con el propósito de determinar si las agresiones guardan relación con su labor de defensa de los derechos humanos.



El asesinato de Patricia Negrete Tafoya se suma a otros casos registrados contra personas buscadoras. Foto: ONU

Contexto y seguimiento del caso en Guanajuato

El asesinato de Patricia Negrete Tafoya se suma a otros casos registrados contra personas buscadoras durante este año. La ONU-DH señaló que, hasta junio, ha documentado cinco asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México; tres de las víctimas realizaban labores de búsqueda en Guanajuato.

Desde la desaparición de su hermana, Patricia Negrete Tafoya participó en jornadas de búsqueda y acompañó a otras familias en la localización de personas desaparecidas en distintos municipios de Guanajuato.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer las líneas de investigación por el asesinato de la buscadora. Laura Angélica Negrete Tafoya continúa desaparecida.