Cronología del caso Emilio Lozoya: el fraude con agronitrogenados

Esta mañana se reportó la detención de Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y quien fue puesto bajo prisión preventiva por órdenes de la Fiscalía General de la República desde noviembre de 2021 y cumple prisión domiciliaria desde febrero de 2024.

Sin embargo, la detención de la hermana de Lozoya Austin revive el caso de los agronitrogenados y los altos hornos, que ha sido uno de los mayores escándalos debido a la corrupción en nuestro país.

Pero si no entiendes lo que pasó o lo entiendes a medias, compartimos contigo una cronología del suceso para que comprendas su relevancia y las actualizaciones que se van dando con el tiempo.

2012: Presuntos sobornos Iniciales

Antes de asumir como director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se especuló que Emilio Lozoya presuntamente recibió unos 3.4 millones de dólares de AHMSA. Los fondos fueron triangulados a través de cuentas en el extranjero, incluyendo transferencias a Tochos Holding Limited, una empresa vinculada a su hermana Gilda Susana Lozoya (ahora Gilda N").

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Dic 2013- Ene 2014

Una vez asumió la titularidad de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya aprobó la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, propiedad de Alonso Ancira, dueño de AHMSA.

Pemex pagó cerca de 275 millones de dólares, un sobreprecio casi cinco veces mayor a su valor real, por instalaciones que llevaban 14 años sin operar y en estado de abandono.

Mayo 2019: Órdenes de aprehensión y captura de Ancira

Tras revelaciones periodísticas y denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la nueva administración de Pemex, se giraron órdenes de aprehensión por lavado de dinero. El 28 de mayo, Alonso Ancira es detenido en Palma de Mallorca, España. Lozoya, por su parte, se da a la fuga.



El 28 de mayo, Alonso Ancira es detenido en Palma de Mallorca, España. Foto: Cuartoscuro

Febrero-Julio de 2020: Captura y extradición de Lozoya

El 12 de febrero de 2020, Emilio Lozoya fue detenido en Málaga, España. En julio fue extraditado a México y logra un trato inicial con la Fiscalía General de la República (FGR): aceptó ser testigo colaborador y enfrenta su proceso en libertad condicional portando un brazalete electrónico.

Abril de 2021: Acuerdo reparatorio de Ancira

El expropietario de AHMSA, Alonso Ancira, fue extraditado en febrero y pasó un tiempo en prisión preventiva. El 19 de abril, llegó a un acuerdo reparatorio con Pemex comprometiéndose a pagar 216.6 millones de dólares en plazos para resarcir el daño al erario. Tras el acuerdo, Ancira queda en libertad.

Octubre- Noviembre 2021: La cena en el Hunan y prisión preventiva

En el mes de octubre salieron a la luz fotografías de Lozoya cenando en el lujoso restaurante Hunan en la Ciudad de México, lo que generó una fuerte indignación pública.

El 3 de noviembre, un juez determina que existe alto riesgo de fuga, le revoca la libertad condicional y lo envía a prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

Agosto 2023: Suspensión temporal del proceso

De acuerdo con un juez federal, se suspendió el proceso penal por Agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya. Su defensa argumentó de forma exitosa que el acuerdo reparatorio millonario que estaba pagando Alonso Ancira ya cubría la totalidad del daño causado a Pemex, eximiendo a Lozoya de una indemnización económica.



El extitular de PEMEX, salió del Reclusorio Norte una vez cambiadas las medidas cautelares por el caso Agronitrogenados. Foto: Cuartoscuro

2024: Cambio de medidas cautelares

Emilio Lozoya Austin, extitular de PEMEX, salió del Reclusorio Norte tras la suspensión de su primer audiencia presencial una vez cambiadas las medidas cautelares por el caso Agronitrogenados.

Dic 2025: Reactivación por lavado de dinero

Un tribunal colegiado le niega un amparo definitivo a Emilio Lozoya y revocó la suspensión otorgada en 2023. Los magistrados determinaron que el pago de Ancira no borra la responsabilidad penal de Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ordenando que avance la etapa intermedia del juicio.

Julio 2026: Cae Gilda "N"

La FGR concretó la captura de la hermana de Lozoya en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue acusada formalmente de fungir como prestanombres en 2012.