Revisión del T-MEC: Ebrard espera acuerdos y avances con socios comerciales

Este martes inició la tercera ronda de negociaciones bilaterales México-Estados Unidos para la revisión conjunta del acuerdo comercial, mejor conocido como el T-MEC, y las conversaciones se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos.

Tras recibir a la delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en la sede de la Secretaría de Economía, su titular, Marcelo Ebrard Casaubon confió en que las conversaciones "serán fructíferas".

Y es que, Ebrard ha expresado que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo, la cual le ha permitido a consolidarse como el mayor exportador a los Estados Unidos, en beneficio de trabajadoras y empresas asentadas en el país.

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Economía recordó que los equipos negociadores mexicano y estadounidense se reúnen desde este martes y hasta el próximo jueves 23 de julio, en Ciudad de México.

Lo anterior, como ya estaba establecido, forma parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión conjunta del T-MEC, en donde se estarían abordando temas relacionados con los aranceles al acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, así como asuntos laborales y agrícolas.

Se espera la llegada de la contraparte de Ebrard, Jamieson Greer, titular de la USTR, para este miércoles.

Tuve el gusto de dar la bienvenida a quienes participarán en las primeras sesiones de la ronda para la revisión del TMEC . Estaremos trabajando hoy, mañana y jueves con diferentes equipos, tanto de Estados Unidos como de México. Les mantengo al tanto. pic.twitter.com/g29Gs1uxsW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2026

Riesgos económicos y expectativas en el comercio bilateral

En este tenor, cabe señalar que Greer señaló que la Secretaría de Economía ha colaborado de manera constructiva para fortalecer la relación bilateral.

En tanto que para México, uno de los principales objetivos será lograr una reducción o moderación de los aranceles sectoriales que actualmente afectan a la industria manufacturera y a sectores estratégicos como el automotriz y el siderúrgico.

Analistas señalan que persisten riesgos relevantes para el tipo de cambio, toda vez que los aranceles temporales de 10% impuestos por los Estados Unidos al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 expirarán el 24 de julio, "por lo que no puede descartarse que la administración de Donald Trump anuncie nuevas medidas comerciales para sustituirlos.