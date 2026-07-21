Después de más de dos meses, estudiantes del IPN entregaron las instalaciones tras votar a favor de levantar el paro
Estudiantes del IPN finalizan paro en Escuela Superior Economía
Después de más de dos meses en paro de labores, estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregaron esta mañana las instalaciones de la escuela a las autoridades.
Votación y entrega de instalaciones en la Escuela Superior de Economía
El IPN explicó que luego de validar que mil 184 estudiantes participaron en la encuesta, se confirma que 58.95 % de la comunidad aceptó levantar el paro que mantenían y entregar las instalaciones, con un total de 698 votos, mientras que 41.0 % equivalente a 486 votos, se pronunció por el no.
En tanto, 56.08 % aprobó la propuesta de calendario consensuada entre las autoridades de área central, la Escuela Superior de Economía y la coordinación de la Asamblea Estudiantil.
Las instalaciones de la ESE fueron entregadas a las autoridades esta mañana en punto de las 9:30 horas.
Por parte del IPN estuvieron presentes el director de la Dirección de Educación Superior (DES), Marco Antonio Sorcini Muñoz, el director de la ESE, Salvador Monroy Saldívar y el representante de la SEP, Arturo Cerón.
Demandas y contexto del paro estudiantil en el IPN
El paro estalló el pasado 27 de abril y entre las principales demandas de los estudiantes está el cese de directivos y mayor transparencia sobre el uso de recursos y finanzas del instituto. También piden garantías de que no habrá castigos o represalias por sus protestas.
Los alumnos exigen saber exactamente cómo se gasta el presupuesto escolar y la revisión de auditorías pasadas para aclarar dudas sobre los gastos.
También un acuerdo formal para que ningún maestro o directivo tome represalias académicas contra quienes participaron en las manifestaciones.
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Asimismo, solicitan mejora en las instalaciones, como arreglos en las aulas y que se garantice que haya materiales suficientes para todos.
Advirtieron que la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto y la ruptura de lazos con Fundación Politécnico, asociación civil con la que se ofrecían becas y apoyos estudiantiles, ha generado opacidad.
La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que fue la que inició las protestas, permanece aún en paro, con demandas similares y la exigencia de que el próximo director general del Politécnico sea electo vía voto popular, la elaboración de auditorías externas del IPN y del Patronato Corazón Guinda y Blanco y un presupuesto emergente para terminar el semestre.
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