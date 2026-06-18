FIFA pagó más de un millón por usar castillo de Chapultepec: Sheinbaum

La inauguración del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente abrió debate político: una recepción privada de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, uno de los recintos históricos más emblemáticos del país.

Ante las versiones que circularon sobre una fiesta exclusiva con invitados de la organización mundialista, Claudia Sheinbaum confirmó que el encuentro sí ocurrió y que la FIFA pagó por utilizar el inmueble.

Según explicó, el organismo internacional desembolsó más de un millón de pesos para rentar el castillo, una práctica que, aseguró, existe desde hace años y no fue creada para el Mundial 2026.

La polémica no giró únicamente alrededor del uso del recinto. También alcanzó a la propia presidenta, quien fue invitada a la recepción junto con funcionarios, gobernadores y personalidades vinculadas al futbol internacional.

"Entré, di el saludo y me salí"

Sheinbaum aprovechó la pregunta para fijar distancia con la celebración. Relató que rechazó asistir a la cena organizada por la FIFA y que únicamente aceptó acudir para dar un mensaje de bienvenida a los visitantes internacionales que llegaron a México con motivo de la Copa del Mundo.



Sheinbaum aprovechó la pregunta para fijar distancia con la celebración. Foto: Especial

"Entré al castillo, leí una cuartilla y me retiré", resumió.

La presidenta aseguró que incluso rechazó la propuesta de que acudiera todo el gabinete federal. En su lugar, dijo, la representación institucional quedó a cargo de las secretarías de Cultura y Turismo, dependencias responsables de la coordinación protocolaria.

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El debate sobre el uso de espacios históricos

La explicación presidencial abrió otra conversación: el Castillo de Chapultepec puede rentarse para actividades privadas.

Durante el intercambio con la prensa surgió incluso la pregunta sobre si cualquier ciudadano podría utilizar el recinto para bodas o festejos familiares. Sheinbaum respondió que existe una tarifa establecida para ese tipo de solicitudes, aunque recordó que el acceso ordinario al castillo permanece abierto al público.