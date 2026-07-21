¿Dinero de "El Mayo" para México? Gobierno explora reclamar parte del decomiso en EU

La sentencia contra Ismael el Mayo Zambada abrió un nuevo frente en la relación entre México y Estados Unidos. El gobierno federal analizará si puede reclamar parte de los bienes que las autoridades estadounidenses ordenaron decomisar al fundador del Cártel de Sinaloa, valuados en 15 mil millones de dólares, con el argumento de que esos recursos también podrían servir para reparar el daño causado al país.

"Vamos a ver con la Fiscalía, normalmente se hace, no quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que fue una... es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara", señaló.

Detalles de la sentencia y decomiso contra Ismael el Mayo Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República revisar la viabilidad jurídica de esa posibilidad. Aclaró que no existe una decisión tomada ni un mecanismo definido, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar si México cuenta con fundamentos legales para presentar una reclamación ante las autoridades estadounidenses.

El planteamiento surge un día después de que un tribunal federal de Brooklyn condenó a cadena perpetua a Zambada y ordenó el decomiso de bienes por 15 mil millones de dólares, al concluir que fueron obtenidos mediante actividades de narcotráfico.

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Acciones y postura del gobierno mexicano tras la condena

La sanción forma parte del fallo emitido por el juez Brian Cogan tras la declaración de culpabilidad del capo sinaloense.

La posibilidad de reclamar una parte de esos recursos amplía la estrategia que el gobierno mexicano ha seguido desde la captura de Zambada.

La administración de Sheinbaum ha cuestionado la forma en que ocurrió su traslado a Estados Unidos, mantiene abierta la exigencia de esclarecer la presunta participación de agencias estadounidenses en la operación y sostiene que hubo una afectación a la soberanía nacional.

Durante su respuesta, la presidenta también llamó a los jóvenes a no considerar al crimen organizado como una alternativa de vida.

Advirtió que incorporarse a esas estructuras significa acercarse a la violencia y a la muerte, al tiempo que defendió la estrategia gubernamental de atender las causas que favorecen el reclutamiento por parte de grupos delictivos.

El posible reclamo de bienes incorpora un componente patrimonial a un caso que hasta ahora se había concentrado en la discusión sobre soberanía, cooperación bilateral y seguridad.

Si la Fiscalía General de la República concluye que existe sustento legal, México podría abrir un procedimiento para buscar que parte de los recursos decomisados regresen al país como reparación del daño derivado de las actividades del narcotráfico.