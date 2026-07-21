¿Hay brote de Cyclospora en México? Salud aclara la situación y reporta tres casos

La Secretaría de Salud descartó que México enfrente un brote de Cyclospora y aseguró que, hasta el momento, únicamente se han confirmado tres casos de esta infección intestinal, una cifra que se mantiene dentro del comportamiento epidemiológico habitual del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que las autoridades federales mantienen una vigilancia epidemiológica permanente y que los tres pacientes evolucionan favorablemente.

"En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales. No se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora", explicó.

El funcionario también rechazó que exista evidencia para vincular los casos con una empresa agrícola dedicada a la producción de lechuga en Guanajuato.

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Precisó que inicialmente una muestra analizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) resultó positiva, pero posteriormente ese organismo informó que se trató de un falso positivo.

Acciones oficiales y colaboración internacional en la investigación

"La FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento."

A pesar de ello, precisó que personal de la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se trasladó a Guanajuato para tomar muestras y desarrollar una investigación conjunta con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El secretario de Salud indicó que la Cyclospora provoca episodios de diarrea intensa, aunque respondió favorablemente al tratamiento médico y no representa un alto riesgo de mortalidad.

"Es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad... responde muy bien a tratamiento."

Añadió que en Estados Unidos se han reportado más de mil 500 casos sin defunciones asociadas a esta enfermedad, por lo que México mantendrá el monitoreo epidemiológico y las medidas preventivas mientras concluyen las investigaciones sobre el origen de los contagios.

La alerta por Cyclospora cobró fuerza en Estados Unidos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigaran más de mil 500 casos asociados con el consumo de alimentos frescos, principalmente verduras de hoja y otros productos agrícolas.

Aunque la enfermedad provoca diarrea intensa, cólicos, náuseas y deshidratación, las autoridades sanitarias estadounidenses no han reportado defunciones relacionadas con esos contagios.

En ese contexto, el secretario de Salud explicó que México mantiene una investigación conjunta con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los CDC para descartar cualquier vínculo con productores nacionales. Precisó que una muestra tomada inicialmente en una empresa agrícola de Guanajuato resultó positiva, pero posteriormente la propia FDA corrigió el resultado al determinar que se trató de un falso positivo.

Mientras concluyen las investigaciones, las autoridades federales mantendrán la vigilancia epidemiológica y las inspecciones sanitarias para detectar oportunamente nuevos casos y evitar afectaciones tanto al consumo interno como a las exportaciones agrícolas mexicanas.