México vs Corea: Sheinbaum arma quiniela en la mañanera

Antes de abordar los temas de la agenda nacional, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum abrió su conferencia matutina del día a día con la proposición de una quiniela con los reporteros de la mañanera previo al partido de México vs. Corea, donde deseó suerte y expresó su apoyo a la Selección Nacional.

Un reportero dijo que apostaba por México 2-0, mientras que otra reportera afirmó que iba por nuestro país en un marcador 2-1. La mandataria se mostró entusiasta esta mañana en el marco del partido que disputará el tricolor de la Copa del Mundo contra Corea del Sur.

Por esa razón se abrieron las apuestas entre todos los asistentes a la Mañanera, formalmente llamada Conferencia del Pueblo. La mandataria también participó y se decantó por la selección nacional. Incluso consultó si ganaba el equipo de Javier Aguirre y la mayoría de los presentes levantó la mano.

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Sheinbaum regalará balones a quien gane la quiniela

La presidenta les prometió un balón de regalo para los que acierten y se espera que los mismos se entreguen durante la mañanera del próximo viernes en caso de haber ganadores.

Por otra parte, Sheinbaum confirmó que vería el partido en Palacio Nacional al lado de su esposo, pero no descartó la posibilidad de asistir al Fan Fest del Zócalo para el tercer encuentro de la Selección contra Chequia.

En el deportivo "Hermanos Galeana", la presidenta @Claudiashein celebra el segundo gol de México contra Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/b7Hj2SQyyB — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 11, 2026

Recordemos que el primer partido de México contra Sudáfrica, la mandataria mantuvo en secreto la ubicación donde vería el debut de la Selección Nacional.