Morena reprueba actos de violencia de exdirector Pemex

El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, se sumó a la condena contra la violencia ejercida por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, contra su esposa y advirtió que un personaje así no puede representar al país.

Condena de Arturo Ávila a la violencia ejercida por Víctor Rodríguez Padilla

Aseguró que tras la difusión de un video el gobierno federal tomó de inmediato medidas para atender este penoso caso y se le dio de inmediato asesoría jurídica a la víctima, para que presentara la denuncia.

"Eso no se puede tolerar, pero a ver, no lo puede tolerar nadie, ni Morena, ni los partidos de oposición, ni la sociedad mexicana, nadie absolutamente puede estar a favor de un acto de violencia en contra de cualquier mujer", sentenció.

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Pero refrendó que hubo una reacción inmediata del gobierno de México, que a través de la Secretaría de Mujeres contactó inmediatamente a la víctima y la asesoró para que lleve a cabo las denuncias correspondientes.

Apoyo a Venezuela y rechazo a restablecer Fondo Nacional de Desastres Naturales

En otro tema, señaló que en el palacio legislativo de San Lázaro ya está instalado un centro de acopio para apoyar a la población de Venezuela damnificada por los recientes terremotos.

"Esta Legislatura ha estado muy atenta a cuando, no solamente en México, sino en el mundo, se necesita apoyar a hermanas y hermanos", dijo.

Ávila indicó que todos hemos sido testigos de esta tragedia que tiene en terribles condiciones, no solamente humanitarias, también en términos de salud a los venezolanos.

El legislador dijo que se analizará si los diputados federales se suman haciendo una donación económica de sus salarios, pero la decisión deberá tomarse al interior de cada bancada.



El legislador dijo que se analizará si los diputados federales se suman haciendo una donación económica de sus salarios. Foto: Cuartoscuro

En otro tema, rechazó la posibilidad de restablecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), al considerar que en administraciones anteriores fue una herramienta usada de manera indebida.

Detalló que desde el gobierno de México hay presupuestos asignados, acompañados de planes como el DN3, que implementan el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y que son funcionales y han respondido de forma muy importante cuando hemos tenido alguna tragedia o algún desastre natural.