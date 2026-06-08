¡Toma precauciones! Preparan protestas para la inauguración en la CDMX

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo pondrá a México bajo los reflectores internacionales por el arranque del torneo.

También marcará el momento en que diversos grupos sociales, sindicales y civiles intentarán llevar sus reclamos al centro de la conversación pública aprovechando la atención mundial que concentrará la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

Las advertencias no surgieron en vísperas del torneo. Desde 2025, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones contra la gentrificación, integrantes de Generación Z y otros grupos comenzaron a plantear la posibilidad de utilizar el Mundial como una plataforma para visibilizar problemáticas que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades.

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Activistas planean movilizaciones en inauguración del Mundial 2026

Con el paso de los meses, a esas expresiones de inconformidad se sumaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), organizaciones campesinas, trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan, pensionados y trabajadores de distintos sectores, ampliando el número de actores que buscan aprovechar la inauguración para aumentar la presión sobre las autoridades.

Aunque las causas son distintas, todos comparten una misma percepción: que sus demandas han sido ignoradas o atendidas de forma insuficiente por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Entre las acciones anunciadas destaca una megamarcha prevista para el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica disputen el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México.

Según la convocatoria difundida en redes sociales, los contingentes prevén arribar a las 13:00 horas a la puerta principal del inmueble para concentrar a madres buscadoras, maestros, pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transportistas, campesinos, trabajadores de la salud y otros colectivos ciudadanos.

En ella se propone que los participantes acudan vestidos con ropa blanca y porten fotografías o fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Los organizadores aseguran que la movilización pretende colocar en la agenda pública temas que consideran relegados por las autoridades y aprovechar la presencia de medios nacionales e internacionales para visibilizar sus demandas.

Entre los puntos señalados como lugares de concentración figuran Ciudad Universitaria, San Jerónimo, Hospital Picacho y Parque Cantera, desde donde partirían contingentes rumbo al Estadio Ciudad de México.

CNTE mantiene paro y movilizaciones durante el Mundial

La principal movilización organizada corre a cargo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un paro y diversas protestas tras rechazar las propuestas presentadas por el gobierno federal.

El magisterio disidente exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma profunda al sistema de pensiones, mejoras salariales y mayores recursos para la educación pública. Los dirigentes de la organización han advertido que continuarán con acciones de presión mientras no exista una solución de fondo a sus demandas.

Transportistas, campesinos y colectivos sociales elevan presión

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a un megaparo nacional para exigir mayores condiciones de seguridad en las carreteras, medidas contra la extorsión y acciones para frenar los delitos que afectan al sector.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ha advertido posibles movilizaciones ante la falta de acuerdos con las autoridades federales. Productores y organizaciones campesinas demandan apoyos financieros, esquemas de financiamiento más accesibles y medidas para recuperar la rentabilidad de las actividades agrícolas.

Los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas han convertido la crisis de desapariciones en uno de los ejes centrales de las movilizaciones previstas para la inauguración.

Además de convocar acciones en los alrededores del Estadio Ciudad de México y sobre Calzada de Tlalpan, los colectivos han realizado caminatas, actividades culturales y jornadas de difusión en ciudades sede del Mundial.

La protesta también se ha reflejado en el entorno urbano. En bajopuentes y vialidades de acceso al estadio han sido intervenidas imágenes promocionales relacionadas con la Selección Mexicana con la palabra "Desaparecido", una acción con la que buscan llamar la atención sobre una problemática que consideran invisibilizada.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron actividades durante la semana de la inauguración, incluyendo conferencias, volanteos, mítines y jornadas informativas.

Su objetivo es aprovechar la presencia de medios nacionales e internacionales para reiterar su exigencia de verdad y justicia, así como denunciar que el caso continúa sin resolverse plenamente a más de una década de los hechos ocurridos en Iguala.

Protestas relacionadas con el Mundial también incluyen reclamos sobre vivienda, espacio público y desarrollo urbano. Organizaciones contra la gentrificación han señalado que utilizarán el torneo para denunciar el incremento de rentas, el desplazamiento de habitantes y la turistificación de diversos barrios de la capital.

A estas expresiones se suma el colectivo Antifa Antififa, que convocó a una "cascarita" de futbol como forma de protesta "contra el despojo y por la vida" en la avenida del Imán. Bajo la consigna "Lo quiera o no lo quiera, la FIFA va pa' fuera", sus integrantes llamaron a participar en las movilizaciones previstas para el 11 de junio.

Estos grupos también han denunciado lo que consideran un "estado de sitio" en algunas zonas intervenidas con motivo del Mundial y solicitaron la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, cuestionan la instalación de espacios como los Fan Fest, al considerar que limitan el libre ejercicio de la manifestación pública.

Entre sus demandas figuran medidas para combatir la gentrificación, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital y atender casos que consideran relacionados con persecución política o criminalización de activistas.

Las trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan también han advertido posibles bloqueos si no son atendidas sus demandas.

Acusan afectaciones económicas derivadas de las obras realizadas en la zona y señalan que diversos apoyos prometidos por las autoridades capitalinas nunca se concretaron. Representantes del sector han advertido que podrían realizar acciones para impedir la circulación sobre esta vialidad, una de las principales rutas de acceso al Estadio Ciudad de México.

De concretarse las movilizaciones anunciadas para el 11 de junio, las afectaciones podrían extenderse a vialidades como Anillo Periférico, Avenida Insurgentes, Avenida del Imán, Avenida Santa Úrsula y Calzada de Tlalpan, además de los accesos al Estadio Ciudad de México.

Las protestas coincidirán con los preparativos finales para la inauguración del Mundial. En ese contexto, este domingo fue inaugurado el puente peatonal flotante sobre Calzada de Tlalpan, una de las obras impulsadas para agilizar el acceso de aficionados al Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo.