¡Que no te metan gol! Así buscan frenar las estafas que aprovecharán la fiebre del Mundial 2026

Amazon México, Meta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), hacen equipo y lanzaron ¡Que no te metan gol!, una campaña educativa para la prevención de estafas en línea.

Se trata de alertar a las personas para evitar que les hagan fraudes relacionados con la venta de boletos para partidos, paquetes de viajes, mercancía pirata, apuestas, entre otros productos y servicios que se estarán ofreciendo durante esta temporada.

Personalidades como el futbolista Luis Hernández y la periodista deportiva, Vanessa Huppenkothen, difundirán a través de contenidos en Facebook, Instagram y otras redes sociales, recomendaciones para que las personas no se dejen engañar "por ofertas demasiado buenas para ser ciertas".

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Recomendaciones para consumidores y participación de personalidades

También para que no hagan depósitos o transferencias a personas que no conocen, y activen las alertas de su banco para monitorear movimientos sospechosos, entre otros.

"En Amazon, la seguridad de nuestros clientes es una prioridad. Estamos comprometidos con fomentar compras seguras y por eso nos sumamos a esta iniciativa junto con Meta, Profeco y Concanaco-Servytur para brindar a los consumidores mexicanos la información que necesitan para comprar con confianza", dijo Pedro Huerta, country manager de Amazon México.

La campaña, que se desarrollará hasta el 19 de julio, también cuenta con la participación del empresario y creador de contenido, Oso Trava; la futbolista y creadora de contenido, Mercedes Roa; y el doctor en Ingeniería Bioquímica, profesor y creador de contenido, Rafa Carbajal.

La Profeco recordó que la única página oficial para la venta de boletos es el sitio web del organizador del torneo de fútbol, por lo que si se compra en cualquier otro sitio, se corre el riesgo de caer en estafas al no tener garantizado que se tengan entradas para los partidos.

En cuanto a las agencias de viajes, éstas deben informar y respetar los precios, garantías, términos y condiciones que publiquen.

#MañaneraDelPueblo Presentamos la edición especial de la @RdelConsumidor, dedicada al @MundialSocial26.



En este número especial, ponemos a disposición de las personas consumidoras información útil para disfrutar la temporada con inteligencia y seguridad: desde el estudio de... pic.twitter.com/B1P0vHJ4Gg — Profeco (@Profeco) June 1, 2026

También se debe corroborar que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo; con ello se tiene certeza de que cumplen con la ley y tienen un domicilio donde acudir para hacer cualquier aclaración.

"En Meta asumimos la responsabilidad de proteger a las personas en nuestras plataformas, sobre todo ante eventos de escala mundial como el que está por llegar. Se estima que arribarán 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad digital en torno a boletos, hospedaje y servicios turísticos.

"Con estas acciones, queremos ayudar a que visitantes y residentes disfruten la mejor experiencia y no sean víctimas de fraudes. Además, contamos con equipos dedicados a monitorear y actuar contra cuentas que busquen estafar o infringir nuestras políticas", sostuvo Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas de Meta en México.

De su parte, Octavio de la Torre, presidente del organismo confederado, aseveró que en la Concanaco "estamos convencidos de que prevenir fraudes digitales también es proteger la economía real. Cada boleto, reservación, paquete turístico o servicio contratado de manera segura permite que la derrama llegue al comercio formal de las comunidades anfitrionas.

"Por eso, hacemos un llamado a las y los consumidores a verificar canales oficiales, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y privilegiar el consumo local. La gran fiesta del fútbol debe vivirse con confianza, responsabilidad y beneficios para las familias empresarias de México", señaló.

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