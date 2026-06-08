Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026: ¿Qué les dijo?

A solo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana recibió uno de los reconocimientos más simbólicos de su camino hacia la justa internacional.

En un evento cargado de patriotismo, emoción y expectativas, los futbolistas nacionales escucharon un mensaje especial que marcó uno de los últimos actos oficiales antes de su debut mundialista.

Las palabras pronunciadas durante la ceremonia no pasaron desapercibidas y dejaron un mensaje que busca trascender más allá de las canchas.

En Ovaciones te decimos cuál fue el mensaje que la titular del Poder Ejecutivo Federal dio para el equipo tricolor.

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Sheinbaum abandera a la selección rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes 8 de junio de 2026 la ceremonia de abanderamiento de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Al evento asistieron los 26 futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre, además de directivos del futbol mexicano y representantes de distintas instituciones.

Como parte del protocolo, el guardameta Guillermo Ochoa recibió la bandera nacional en representación del plantel que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la ceremonia también se entonó el Himno Nacional Mexicano y se realizó el tradicional juramento de honor a la bandera, en uno de los actos más representativos previos al inicio del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

? Sheinbaum abandera al Tri rumbo al Mundial 2026



La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana en el CAR. Al finalizar el acto lanzó un "¡Viva México!" y posteriormente saludó a Javier Aguirre, Rafael Márquez y a los... pic.twitter.com/urWWAOROQl — Ovaciones (@ovaciones) June 8, 2026

¿Por qué Sheinbaum abanderó a la selección?

El abanderamiento es una tradición protocolaria mediante la cual el Gobierno de México entrega oficialmente el lábaro patrio a las delegaciones que representarán al país en competencias internacionales de gran relevancia.

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la responsabilidad que implica representar a México ante el mundo y dirigió un llamado a los jugadores para portar con orgullo los colores nacionales.

"Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio".

Posteriormente, la mandataria solicitó a los futbolistas protestar honrar y defender el símbolo patrio con "lealtad y constancia", a lo que los integrantes de la Selección Mexicana respondieron de manera conjunta.

Sheinbaum también subrayó la confianza que el país deposita en el equipo nacional y señaló que su participación puede convertirse en una fuente de inspiración para millones de personas.

"Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación".

La presidenta concluyó su intervención con un mensaje de aliento para el combinado nacional:

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección!".

? Sheinbaum entrega bandera al Tri rumbo al Mundial



La presidenta de México encabezó el abanderamiento de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El estandarte nacional fue recibido por el capitán Guillermo Ochoa en una ceremonia realizada en Palacio Nacional, a pocos... pic.twitter.com/bUpF8hVGr7 — Ovaciones (@ovaciones) June 8, 2026

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

Con la ceremonia de abanderamiento concluida, la Selección Mexicana entra en la etapa final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre será el encargado de disputar el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, un compromiso que concentra la atención de millones de aficionados dentro y fuera del país.

La participación de México genera altas expectativas al tratarse de una Copa del Mundo histórica, ya que será la primera organizada de manera conjunta por tres países de Norteamérica.

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