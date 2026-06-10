El Mundial llega al Palacio Nacional; Sheinbaum recibe al presidente de la FIFA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya llegó a Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino , así como a representantes de federaciones y confederaciones internacionales, en una reunión que marca el inicio de las actividades oficiales previas a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México .

"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Futbol 2026", escribió la mandataria en sus redes sociales, donde difundió imágenes del encuentro y dio la bienvenida a los dirigentes deportivos.

La reunión se produjo horas después de que Sheinbaum dedicara parte de su conferencia matutina a los preparativos del torneo, considerado uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad para el país en los últimos años.

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Foto: @Claudiashein



México busca mostrar capacidad de organización

Desde Palacio Nacional, la presidenta defendió las condiciones de seguridad para el arranque de la competencia y descartó riesgos para los aficionados que asistirán al partido inaugural en la Ciudad de México.

Sobre las movilizaciones previstas en la capital, aseguró que los gobiernos federal y capitalino mantienen coordinación permanente y que los asistentes podrán llegar sin problemas al Estadio Azteca.

La administración federal también alistó alternativas para seguir el encuentro fuera del inmueble. En caso de que el Zócalo no pueda utilizarse como punto principal de transmisión, la Ciudad de México habilitó 18 sedes públicas distribuidas en distintas alcaldías para que los aficionados vean gratuitamente la inauguración y el debut de la Selección Mexicana.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

El Mundial también pone a prueba la diplomacia

Durante la mañanera, Sheinbaum confirmó que el gobierno aceptó una solicitud de la FIFA para recibir en Tijuana a la selección de Irán, luego de que Estados Unidos impusiera restricciones que impedirán al equipo permanecer en territorio estadounidense entre partidos.

La mandataria explicó que México puso a disposición instalaciones deportivas en Baja California y coordinó apoyos logísticos para facilitar la estancia de la delegación iraní.

La combinación de diplomacia, logística y seguridad refleja la magnitud del reto que enfrenta el país como una de las tres sedes del Mundial 2026.

Con la llegada de dirigentes de la FIFA a Palacio Nacional y el arranque de las actividades oficiales, el gobierno busca proyectar una imagen de estabilidad y capacidad organizativa ante millones de aficionados alrededor del mundo.