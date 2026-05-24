Pensión Bienestar: Este es el calendario oficial de pagos de la última semana de mayo 2026

¡Atención beneficiarios de la Pensión Bienestar! Autoridades dieron a conocer las fechas de depósito correspondientes al cierre de mayo de 2026.

Durante los últimos días del mes, la dispersión de recursos continuará para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras que forman parte de los programas sociales del Gobierno de México.

Con el calendario ya definido por las autoridades, miles de familias buscan conocer cuándo podrán disponer de su dinero.

En Ovaciones te decimos las fechas oficiales en las que la pensión bienestar será entregada a cada beneficiario.

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Qué es la Pensión Bienestar

La Secretaría de Bienestar mantiene vigente la Pensión Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del país.

Este apoyo económico está dirigido principalmente a personas adultas mayores de 65 años, personas con discapacidad permanente y madres trabajadoras que requieren respaldo económico para el cuidado de sus hijos.

El recurso se entrega de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, permitiendo a los beneficiarios retirar efectivo, realizar compras o consultar saldo desde cajeros automáticos y aplicaciones móviles oficiales.

Los montos establecidos para este año son los siguientes:

Adultos mayores : 6 mil 400 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad : 3 mil 300 pesos bimestrales.

Programa para madres trabajadoras : mil 650 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Las autoridades federales también reiteraron que todos los trámites relacionados con la Pensión Bienestar son gratuitos y personales, por lo que pidieron a la población no caer en fraudes o información falsa difundida en redes sociales.

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra S, recuerden que a partir de mañana, lunes 25 de mayo, recibirán su apoyo de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En el... pic.twitter.com/RQlMLDUsTX — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 25, 2026

Calendario de pagos mayo 2026

La dispersión de pagos correspondiente a la última semana de mayo quedó organizada de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.

Estas son las fechas oficiales confirmadas para el cierre del operativo:

Lunes 25 de mayo : beneficiarios con apellido que inicia con la letra S.

Martes 26 de mayo : personas cuyos apellidos comienzan con T, U y V.

Miércoles 27 de mayo: depósitos para las letras W, X, Y y Z.

Con estos pagos concluye oficialmente la entrega de apoyos del bimestre correspondiente a mayo-junio 2026.

Esta medida tiene como objetivo evitar largas filas, saturación en sucursales y facilitar el acceso al apoyo económico para millones de personas en todo el país.

¡Tu pago está listo! Esta semana concluyen los depósitos de mayo-junio para las y los derechohabientes de las #PensionesBienestar y del Programa de #MadresTrabajadoras. ??



Recibirás tus recursos según la letra inicial de tu primer apellido.



? Detalles:... pic.twitter.com/MPfk4Gnfpk — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 25, 2026

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Además, la Secretaría de Bienestar recordó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros dentro de la cuenta bancaria del beneficiario.

Asimismo, las autoridades recomendaron consultar el saldo antes de acudir a una sucursal para evitar traslados innecesarios, especialmente en el caso de adultos mayores y personas con problemas de movilidad.

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