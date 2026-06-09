¿Bancos abren el jueves? Conoce qué sucursales tienen servicio en CDMX

La inauguración del Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México traerá consigo una jornada atípica para millones de personas.

Entre ajustes en la movilidad, suspensión de clases, trabajo a distancia y posibles manifestaciones en distintos puntos de la capital, muchos ciudadanos se preguntan cómo operarán los servicios esenciales durante uno de los eventos más importantes del año.

En Ovaciones te decimos si habrá servicios bancarios este jueves 11 de junio.





¿Bancos tendrán servicio el 11 de junio?

Los bancos que operan en Ciudad de México sí abrirán este jueves 11 de junio, día en que se inaugura el Mundial de Futbol FIFA 2026, en la capital del país.

"La prestación de los servicios bancarios es prioritaria y la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional", dijo la Asociación de Bancos de México (ABM).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se establecen medidas administrativas para trabajadores y estudiantes, para contribuir a la movilidad urbana y a la seguridad vial para la inauguración del Mundial.

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Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.

Más información en https://t.co/WUudFKuAub pic.twitter.com/BwS8KmdAMT — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 9, 2026

Impacto de las protestas y medidas de movilidad en CDMX

De esta forma, el organismo cabeza de los más de 50 instituciones bancarias que operan en el país, señaló que las sucursales bancarias ubicadas en la CDMX no aplicarán el decreto que publicó el gobierno federal y el capitalino, para que se haga home office y no haya clases, para permitir la mejor movilidad.

Ello, al tomar en cuenta que también este jueves se esperan protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de los transportistas, agricultores, entre otros.

La ABM precisó que los servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios financieros y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular.

Las instituciones agremiadas a la ABM reiteraron su compromiso por seguir trabajando por ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes y usuarios en beneficio de la solidez del sistema financiero.

Asimismo, y si bien este no es un día inhábil, cabe recordar que el sistema financiero también da servicio por medio de internet, en su banca en línea; en sus aplicaciones, en sus 65 mil cajeros automáticos, dentro de almacenes comerciales y supermercados y 61 mil corresponsales bancarios.

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